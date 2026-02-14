Как уложить ребенка спать без истерики: эксперт по воспитанию назвала 6 правил

Она рассказала, как правильно укладывать ребенка спать, чтобы это не стало испытанием ни для родителей, ни для самого ребенка.

Укладывание детей спать для многих родителей является самой стрессовой частью дня. Независимо от того, как рано они начинали этот процесс или как тщательно планировали, вечера всегда казались хаотичными.

На самом деле укладывание детей спать – это важный эмоциональный переход, которому большинство из нас никогда не учили, как с ним справляться, пишет CNBC. Рим Рауда – эксперт в области сознательного родительства – рассказала, что изучила более 200 детей и заметила четкую закономерность: самые счастливые и эмоционально развитые дети воспитываются родителями, которые придерживаются предсказуемого распорядка, что снижает тревожность и укрепляет связь.

Вот что они делают по-другому:

1. Отпускают контроль

Видео дня

Многие родители, готовясь ко сну, ожидают сопротивления, и дети почти сразу чувствуют это напряжение.

Родители, у которых вечера проходят спокойно, не зацикливаются на продолжительности или идеальности процесса отхода ко сну.

"Когда вы ослабляете контроль над результатом, нервная система ребенка тоже отреагирует. Помните, если укладывание спать занимает полтора часа вместо 30, но ваш ребенок засыпает в безопасности и спокойном состоянии, это победа", – пояснила Рауда.

2. Устанавливают связь, прежде чем уйти

Затягивание, цепляние, истерики и раздражительность перед сном могут быть признаками тревоги разлуки. Родители, которые это понимают, замедляют последние мгновения вечера. Они предлагают физическую близость или тихое присутствие, прежде чем сказать "спокойной ночи".

Даже 10-20 минут целенаправленного контакта могут изменить ситуацию. После этого вы можете установить четкие, но теплые границы: "Я здесь с тобой. После двух сказок и объятий пора выключать свет".

3. Снимают напряжение, связанное со сном

Многие проблемы с укладыванием спать связаны с давлением. Когда дети чувствуют, что от них ожидают "засыпания" по команде, их нервная система переходит в режим повышенной готовности, что затрудняет засыпание.

Родители, у которых самые спокойные ночи, перестают ставить сон как цель. Они сосредотачиваются на создании спокойных условий, и это повышает вероятность естественного засыпания.

4. Создают мост от ночи до утра

Для ребенка время отхода ко сну может ощущаться как резкое окончание. Вы можете облегчить этот переход, сказав, что будет дальше: "Мы закончим это утром" или "Мы снова будем обниматься, когда взойдет солнце".

Это помогает детям воспринимать время отхода ко сну как паузу, а не как потерю, снижая тревогу и сопротивление.

5. Укрепляют чувство безопасности

Безопасность – это сигнал, который сообщает нервной системе ребенка, что он может перестать напрягаться и начать отдыхать. Без него даже самый уставший организм остается в состоянии повышенной готовности. Вы можете укрепить чувство безопасности, говоря так: "Я здесь. Ты можешь отдохнуть".

6. Регулируют свои эмоции

Это, пожалуй, самое важное: эмоционально чуткие родители регулируют свои эмоции. Вечера – это время, когда взрослые наиболее истощены и, следовательно, наиболее склонны реагировать на стресс, а не на свои намерения.

Поэтому сделайте паузу, прежде чем вступать в диалог с ребенком. Сделайте несколько глубоких вдохов. Спросите себя, переносите ли вы стресс за целый день в настоящий момент. Сначала успокойтесь сами, а затем поддержите ребенка.

Другие новости о воспитании детей

Ранее ученые назвали 7 правильных моделей поведения родителей и раскрыли их суть. Исследования показывают, что помочь детям вырасти счастливыми, самодостаточными и независимыми – задача относительно простая.

Вас также могут заинтересовать новости: