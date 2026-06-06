На фронте ранен глава ВО 'Свобода' Тягнибок

На фронте получил ранение бывший народный депутат, председатель ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. "Олега Тягнибока ранили на фронте. Он вместе с сослуживцами находился в одном автомобиле, в который попал вражеский дрон. Желаем выздоровления!", – написал мэр города.
Другие подробности пока неизвестны.
Кто такой Олег Тягнибок
Олег Тягнибок – украинский политик, бывший народный депутат и многолетний председатель Всеукраинского объединения "Свобода".
После начала полномасштабного вторжения России в Украину он добровольно вступил в ВСУ. Тягнибок ушел в армию в первые дни вторжения – в конце февраля 2022 года.
Сообщалось, что он служил в структурах ССО ВСУ, а впоследствии – в составе 128-й бригады "Дикое Поле", где занимал должность заместителя командира батальона. Имеет звание подполковника.
Тягнибок родился во Львове в 1968 году. Лидером партии "Свобода" стал в 2004 году.
Он был народным депутатом трех созывов, а также дважды баллотировался в президенты Украины.
Тягнибок еще до аннексии предлагал лишить Крым его автономного статуса и предупреждал, что вся Россия "больна имперским синдромом".