НАТО может выделить Украине 70 млрд евро новой военной помощи, - Politico

Поддержка Украины станет одним из главных вопросов, которые будут рассматриваться на саммите лидеров НАТО.

Страны НАТО рассматривают возможность выделения Украине новой военной помощи на сумму 70 млрд евро, о чем планируется объявить во время саммита альянса в Анкаре в следующем месяце. Об этом сообщили четыре дипломата из НАТО изданию Politico.

По их словам, предложение, распространенное Германией в прошлом месяце, будет предусматривать новый механизм для повышения прозрачности финансирования Украины. Это происходит на фоне жалоб некоторых государств на то, что они несут непропорционально большие расходы на поддержку Киева.

"Ключевым моментом является получение от Анкары твердого обязательства продолжать оказывать Украине важную поддержку на устойчивой и более справедливой основе", - отметил пятый высокопоставленный дипломат НАТО.

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Также поддержка Украины станет одним из главных вопросов, которые будут рассматриваться на саммите лидеров НАТО 7-8 июля.

"Продолжаются дискуссии о том, как мы продолжим оказывать мощную поддержку Украине со стороны НАТО и обеспечим более справедливое распределение нагрузки", - высказался представитель НАТО, выступивший от имени организации.

В то же время посол Украины в НАТО Алена Гетьманчук заявила Politico, что любые новые обязательства должны быть сосредоточены на приоритетах Киева, таких как противовоздушная оборона, инвестиции в производство дронов и ракет, а также боеприпасов увеличенной дальности.

"Пока Украина не получит эффективных гарантий безопасности, мы можем полагаться только на финансовые гарантии, предоставленные нашими партнерами", - добавила она.

Politico пишет, что, отклонив в прошлом месяце предложение Рютте выделить 0,25% ВВП на помощь Украине, союзники рассматривают немецкую инициативу. Однако, по словам трех дипломатов, обсуждения находятся на начальной стадии. Встреча министров обороны стран НАТО, которая состоится позже в этом месяце, создает возможность для достижения соглашения.

"Новая цель финансирования не будет состоять исключительно из новых средств. Согласно этому предложению, 30 млрд евро поступят из уже согласованного двухлетнего кредита ЕС для Украины на сумму 90 млрд евро, тогда как дополнительные 40 млрд евро будут выделены за счет двусторонних обязательств", - отметили два дипломата.

НАТО и Украина - последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство пытается сбивать все дроны РФ, даже если они летят в страны НАТО. По его словам, Украина немедленно информирует своих партнеров, если перехватить дрон не удается. Зеленский подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы помочь союзникам.

В то же время бывший специальный представитель США в переговорах по Украине Курт Волкер подчеркнул, что наше государство может обучать НАТО. Он отметил, что мир недооценивает, насколько изменилась война в Украине, ведь сегодня Украина стала мировым лидером в новом способе ведения войны.

"Украина разрабатывает чрезвычайно эффективные и в то же время недорогие системы. И это дает возможность применять это вооружение значительно чаще, чем западные аналоги. Мы должны учиться у Украины. Ведь сегодня Украина стала мировым лидером в новом способе ведения войны. Именно поэтому Украина должна войти в западную оборонную промышленность и, в частности, сотрудничать с НАТО", - добавил Волкер.

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