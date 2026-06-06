На побережье Одесской области выбросило десятки мертвых дельфинов: ученый назвал причину

Млекопитающие, выброшенные на берег, вероятно, погибли еще более месяца назад.

В Одесской области, на территории Национального парка"Тузловские лиманы", нашли более двух десятков мертвых дельфинов.

Об этом сообщил доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев. По его словам, млекопитающие, выброшенные на побережье, вероятно, погибли еще более месяца назад.

"Только сейчас Черное море выбросило их на берег. Такого количества мертвых дельфинов за один день во время войны мы еще не регистрировали… Только на побережье нашего национального парка "Тузловские лиманы" – беспрецедентное, ужасающее количество погибших китообразных – 22 животных: 20 азовок, 1 афалина и 1 белобочка. Это мы обследовали только 25 км побережья нацпарка. А на большой протяженности тысяч километров моря их, вероятно, выбросило тысячи", - подчеркнул ученый.

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Он добавил, что значительная часть погибших животных тонет в море и речь идет не о локальной трагедии. Ведь в этот же период – конец мая-начало июня – гибель дельфинов и вынос тел зафиксированы также на румынском и болгарском побережьях Черного моря. Кроме того, в Одесском заливе снова обнаружены живые, но тяжело контуженные животные.

Исследователь отметил, что именно после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Черном море началась самая масштабная волна гибели млекопитающих.

"Главная, страшная и единственная первопричина этого ужаса – война... Экосистема Черного моря оказалась на грани коллапса. Постоянная, смертоносная военная нагрузка – взрывы, пуски ракет, использование мощных сонаров военных кораблей – уничтожает биоразнообразие", – подчеркнул Русев.

Русев добавил, что речь идет не просто о какой-то одной болезни, а о комбинации различных факторов. В частности, химический террор (токсический мазутный гепатит, панкреатит и нефрит из-за разливов нефтепродуктов) и акустическая нагрузка – сонары/взрывы, пуски ракет дезориентировали животных и загнали в ловушку загрязненного побережья. Поэтому, по словам ученого, контуженных дельфинов течением заносит к берегам Одесской области.

Таким образом, по его словам, из-за войны экосистема Черного моря подверглась мощной антропогенной нагрузке. За период полномасштабного вторжения выросли объемы загрязнения вод такими веществами, как азот, фосфор, нитраты. Количество таких загрязнителей увеличивается.

"Во время войны в море также попадают тяжелые металлы, нефтепродукты, подсолнечное масло, взрывчатые вещества, химические соединения, фрагменты различных боеприпасов, дронов, разбомбленные корабли, самолеты, ракеты. Преимущественно все боевые устройства содержат топливо, смазки, тяжелые металлы, полимеры и т. д. Популяции уникальных черноморских китообразных ежедневно теряют свою жизнеспособность, выносливость и генетическую способность к восстановлению", – подчеркнул исследователь.

Таким образом, по словам ученого, Черное море рискует навсегда потерять своих уникальных обитателей.

Случаи гибели дельфинов

Как писал УНИАН, в Одесской области в 2022 году обнаружили более 90 дельфинов, погибших из-за использования гидролокаторов кораблями РФ. В Одесской областной прокуратуре тогда заявили, что ведется расследование по факту массовой гибели дельфинов на побережье Черного моря в Одесской области. Дело возбудили по ст. 441 Уголовного кодекса ("экоцид").

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