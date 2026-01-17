Ученые наконец-то определили 7 правильных моделей поведения родителей

Исследования показывают, что помочь детям вырасти счастливыми, самодостаточными и независимыми - задача относительно простая.

Каждый родитель хочет помочь ребенку вырасти счастливыми, самодостаточными, независимыми и успешными. Однако главный вопрос заключается в том, как это сделать.

Примерно 80 лет ученые пытаются ответить на этот вопрос с помощью серии длительных исследований. В частности, более 70 тыс. пар родителей и детей наблюдались на протяжении всей их жизни, что позволило собрать данные об образовании, занятости, когнитивных способностях, физическом и психическом здоровье, а также о семье и воспитании детей, пишет Inc.

Ученые исследовали 5 поколений детей - это стало самым продолжительным наблюдением за развитием человека в мире.

Видео дня

Исследователи пытались определить, почему одни дети преуспевают, а другие нет, и какую роль сыграли их родители в их общем успехе.

Хотя индивидуальные различия, безусловно, играют свою роль, специалист по воспитанию детей Хелен Пирсон отметила, что 7 родительских моделей поведения оказывают наибольшее влияние.

Вот эти 7 моделей:

разговоры с детьми и умение их слушать;

теплый ответ на их вопросы;

повествование ваших планах на их будущее;

обучение их цифрам и буквам;

поездки с ними в гости и на экскурсии;

чтение им и поощрение чтения для удовольствия;

установление и соблюдение регулярного времени отхода ко сну.

Безусловно, это очевидные выводы, но очевидные выводы часто бывают чрезвычайно важными.

Например, возьмем разговоры с детьми и умение их слушать. Лучший показатель - это то, отвлекаются ли родители, когда находятся со своими детьми.

Короче говоря, любое время проведенное вместе с детьми полезно, но качественно проведенное время – еще лучше.

То же самое относится к чтению детям в раннем возрасте и к поощрению их к чтению для удовольствия по мере взросления. Исследование, проведенное среди более чем 160 тыс. взрослых в 31 стране, показало, что чем больше книг было в домах участников в детстве, тем более компетентными они становились во взрослой жизни в трех важных областях: грамотность, математика и использование технологий для общения, сбора и анализа информации.

Данные также показывают, что дети, которые читают для удовольствия к 10 годам, с большей вероятностью будут лучше учиться в школе не только по родному языку, но и по таким предметам, как математика.

И, наконец, время перед сном. Исследование показало, что дети, которые ложатся спать в разное время, чаще сталкиваются с поведенческими проблемами. Однако, когда они переходят на регулярное время отхода ко сну, у многих наблюдается улучшение поведения.

Почему? Исследование показало, что нерегулярное время отхода ко сну может нарушать естественные ритмы организма и вызывать недосыпание, подрывая созревание мозга и способность регулировать определенные виды поведения.

Таким образом, делать то, что помогает детям стать более успешными, реализованными и счастливыми во взрослой жизни, может быть проще, чем многие могли подумать.

Важный нюанс

Но у всех этих выводов есть оговорка: дети, рожденные в бедности или неблагополучных семьях, менее склонны к развитию, и хотя хорошее воспитание иногда может помочь им преодолеть трудности и добиться успеха, исследование показывает, что хорошее воспитание сокращает разрыв в образовании между детьми из обеспеченных и бедных семей лишь примерно на 50%.

"К сожалению, важно, с чего вы начинаете. К счастью, хорошее воспитание также важно, независимо от обстоятельств", - отметило издание.

Другие новости о воспитании детей

Ранее психотерапевт назвала 7 главных вопросов о том, как воспитать ребенка успешным. Она посоветовала родителям заменить простой вопрос о том, как прошел их день в школе, на более содержательные вопросы, которые способны будут разговорить даже молчаливых детей.

Вас также могут заинтересовать новости: