Родители успешных взрослых людей дали советы молодым родителям.

70 родителей, чьи дети выросли достаточно успешными, поделились, что хотели бы знать, пока их дети росли. Они утверждают: если бы тогда имели эти знания, то меньше бы сосредотачивались на не очень важном. Об этом рассказала эксперт по воспитанию детей Марго Маколь Бисноу на страницах cnbc.com.

По ее словам, за 15 лет она опросила многих успешных людей и их родителей, чтобы узнать об их воспитании. В целом, говорит, эти семьи очень довольны тем, какими выросли их дети. Но сейчас, учитывая свой опыт, многие родители готовы дать советы молодым мамам и папам.

1. Не паникуйте, если дети не закончат колледж

Большинство родителей считают, что для успешной карьеры необходимо образование. Предприниматель Мэтт Малленвег, основатель WordPress, открыл свою компанию, когда еще был студентом Хьюстонского университета, и бросил учебу, чтобы руководить ею. Родители Томаса Вю хотели, чтобы он был врачом. Но сын бросил Калифорнийский университет и присоединился к первому стажеру в Electronic Arts. Впоследствии он стал ведущим продюсером League of Legends.

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Оглядываясь, сейчас родители говорят, что им не нужно было так волноваться. Их дети не получили дипломов, зато они воплотили свои мечты и стали довольно успешными.

2. Увлечение не отвлекает - оно может больше влиять, чем вы думаете

Родители известного режиссера Джона Чу рассказали, что еще в 10 лет он увлекался съемками фильмов. Они волновались, что это увлечение может отвлекать сына от настоящей работы и обязанностей. Теперь же понимают, что именно это увлечение привело его к успеху.

Многие будущие предприниматели увлекались спортом, и ни один не стал профессионалом. Их родители волнуются, что дети все свободное время проводят на игровом поле, а не в классе. Однако теперь понимают, что таким образом дети приобрели такие ценные навыки, как стойкость, отважность, настойчивость и уверенность, которые впоследствии привели к успеху в бизнесе.

3. Будьте более открытыми в отношении денег

Многие родители сказали, что хотели бы активнее использовать финансы как учебный инструмент, в частности привлекать своих детей к принятию финансовых решений при составлении бюджета, покупке больших вещей, например автомобиля. Другие говорили, что хотели бы, чтобы их дети еще в средней школе открыли банковский счет или получили кредитную карточку.

Родители считают, что если бы учили своих тратить деньги, это помогло бы им, когда они основывали свои компании.

4. Отмечайте не только успехи, но и неудачи

Многие родители отметили, что неудачи их детей важнее для их развития, чем легкие победы. И считают, это нужно было подчеркивать раньше. Ведь неудача - это показатель того, как человек учится и растет. И любое поражение должно быть горючим для следующего успеха.

Ранее УНИАН рассказывал, что известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась своим видением воспитания детей. Она рассказала, как учит своих приемных дочерей, 4-летнюю Софию и 13-летнюю Мишель, ценить деньги и не поддаваться капризам, несмотря на звездный статус семьи.

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