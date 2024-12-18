Отмечается, что подобные разговоры могут показаться полезными, но на самом деле крадут счастье у детей.

Большинство людей сталкивались с родителями, которые применяли довольно "нетрадиционные" методы воспитания детей. От отказа купить необходимые вещи до шлепка ребенка по рукам - большинство людей прекрасно знают об этих сомнительных методах воспитания "сильных детей".

Издание Your tango выяснило, что нельзя обсуждать при детях, чтобы они выросли счастливыми.

Финансовые проблемы

Исследование, опубликованное в Journal of Youth and Adolescence, показало, что существует связь между финансовым стрессом родителей и проблемным поведением подростков. Исследователи также отметили, что это, скорее всего, связано с депрессивными симптомами родителей и стилем воспитания.

Видео дня

Родители, открыто демонстрирующие стресс или депрессивные симптомы из-за финансового бремени, с большей вероятностью заставят своих детей волноваться, что повлияет на их поведение в худшую сторону.

Критика внешности других людей

Большинство детей восприимчивы к подобным вещам. В одном из исследований, опубликованном в Journal of Youth and Adolescence, говорится, что даже родители, которые произносили ободряющие слова в адрес контроля веса и фигуры, негативно влияли как на мальчиков, так и на девочек.

Конфликты в отношениях с партнером

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Social and Personal Relationships, показало, что даже незначительные формы неблагоприятных ситуаций негативно влияют на детей. В частности, исследование, в котором приняли участие 99 детей, показало, что более мелкие формы неприязни, такие как родительские конфликты, влияют на способность детей обрабатывать свои эмоции, особенно застенчивых детей.

Стресс, связанный с работой

Рассказывать о разочаровании или стрессе, связанном с работой, детям не стоит, так как это может нагрузить их взрослыми проблемами, с которыми они не в состоянии справиться. Обсуждение подобных стрессов только сделает их ребенка более восприимчивым к стрессу, что негативно скажется на его психическом здоровье.

Семейные разногласия

Одно из исследований, опубликованное в книге "Международная энциклопедия социальных и поведенческих наук", показало, что убеждения родителей относительно физических возможностей их детей могут сильно влиять на их мотивацию и участие.

Зная, насколько большое значение имеют их слова, родители должны быть особенно осторожны при обсуждении семейных разногласий со своими детьми. К сожалению, поведение детей может бессознательно измениться под влиянием полученной ими информации.

Сравнение с другими детьми

Родители никогда не должны сравнивать своих детей с другими, так как это может подорвать их уверенность в себе и заставить их чувствовать себя неполноценными.

Профессор психологии Ванесса ЛоБуэ объяснила, что, согласно исследованиям, позитивное освещение правдивых высказываний повышает вероятность того, что ребенок будет открыт и честен со своими родителями. В частности, согласно исследованию, проведенному в 2017 году, дети, которые ожидают положительных результатов от того, что говорят правду, с большей вероятностью скажут правду.

Сплетничать о других

Большинство родителей в тот или иной момент совершали ошибку, говоря о ком-то плохо. Это учит детей предвзято относиться к случайным незнакомцам, у которых, возможно, был просто неудачный день. В результате эти же дети, скорее всего, вырастут и будут плохо отзываться о других, разрушая дружеские отношения, поскольку люди постепенно отдаляются от их осуждающих взглядов.

Спорные темы

Хотя родители могут считать, что делают своим детям одолжение, обсуждение таких тем, как политика, может в конечном итоге навредить им.

Во-первых, дети любят повторять то, что говорят их родители, перед одноклассниками или учителями, что может вызвать напряженность в школьной жизни.

Во-вторых, когда происходят травмирующие события, взрослым бывает трудно с ними справиться, а ребенку тем более. Скорее всего, ребенок будет испытывать все больший стресс, который приведет к выгоранию и даже депрессии.

Прошлые травмы

В исследовании, опубликованном в журнале Stress and Health, говорится, что простое прослушивание разговоров о травмах, полученных в прошлом, приводит к косвенному воздействию на человека, что влечет за собой эмоциональный дистресс. Это происходит потому, что травма разрушает восприятие мира как справедливого места, заставляя людей чувствовать себя в безопасности.

Делиться личными страхами

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Personality and Social Psychology, способность родителей быть теплыми и позитивными напрямую влияет на благополучие их детей. Исследователи обнаружили, что родительское тепло, контроль и даже присутствие отца повышают самооценку ребенка. С другой стороны, отсутствие этих вещей приводит к снижению самооценки. Поэтому, если цель родителей - вырастить детей, уверенных в себе, им следует держать любые негативные комментарии при себе.

Акцент на родительскую жертву

Большинство людей, вероятно, выросли, услышав о том, на какие жертвы пошли их родители, чтобы добиться того положения, которое они занимают сегодня. Оглядываясь назад, люди будут вспоминать эти моменты, слегка обижаясь на родителей за их уничижительный тон и мелочность. Это может привести к тому, что некогда здоровые отношения между родителями и детьми разрушатся, поскольку дети начнут чувствовать, что не могут открыться своим родителям.

Ранее УНИАН назвал 11 вещей в вашем доме, которые красноречиво свидетельствуют о том, что родители хорошо вас воспитали.

Вас также могут заинтересовать новости: