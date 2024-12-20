Певица учит детей быть скромными.

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась своим видением воспитания детей. Она рассказала, как учит своих приемных дочерей, 4-летнюю Софию и 13-летнюю Мишель, ценить деньги и не поддаваться прихотям, несмотря на звездный статус семьи.

Могилевская отметила, что хочет, чтобы ее дети понимали стоимость денег и умели экономно ими распоряжаться.

"Все спрашивают, не имеют ли мои дети звездной болезни. Ведь так много подарков и они живут в семье, которая имеет деньги. Во-первых, это относительно, потому что во время коронавируса и войны артисты совсем иначе начали жить. Но не в том дело. Действительно, очень огромное количество подарков передают детям на каждом концерте. У нас с этим очень строго. Я хочу, чтобы дети не были капризными. А четко знали, как прожить на небольшие деньги в месяц. Вот поверьте, я точно помню, как это. Я все умею делать", - рассказала Наталья.

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Певица также акцентирует внимание на важности домашнего труда. Мишель и София с раннего возраста вовлечены в домашние дела: они умеют стирать, готовить, убирать.

"Поэтому они у меня и сами делают стирку, и готовить тоже умеют. Малая даже протирает тарелочки, умеет все складывать, одеваться самостоятельно. Старается помогать во всех делах. В доме такие правила. У нас с подарками очень четко и скромно. И если дарят, то я откладываю. Для того, чтобы подарить их в день рождения или в новогоднюю ночь", - отмечает певица.

Что касается подарков, то Наталья придерживается принципа меньше - лучше. Она старается не баловать дочерей дорогими подарками и дарит их только на большие праздники.

"У старшей дочери и телефона не было. Не потому, что мы не хотели, а просто, чтобы она училась. Сейчас уже подарили. Но там есть серьезные ограничения - больше, чем у других детей. С телефоном час или максимум два на выходные в день", - пояснила звезда.

Таким образом, Наталья Могилевская демонстрирует свой подход к воспитанию, в основе которого лежат скромность, трудолюбие и понимание ценности вещей.

Напомним, Наталья Могилевская рассказала, что подарит своим дочерям на Новый год.

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