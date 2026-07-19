9 ошибок в уходе за розами, которые могут лишить вас цветов

Розам нужны подходящие условия для роста.

Розы могут стать настоящим украшением сада, но для пышного цветения им нужны правильные условия. Эксперты назвали самые распространенные ошибки в уходе за этими растениями и объяснили, как их избежать, пишет marthastewart.com.

Розы чувствительны к условиям выращивания, поэтому неправильные действия могут помешать их развитию и цветению.

Среди наиболее распространенных проблем – неудачное место посадки, неправильный полив, обрезка и недостаточное внимание к потребностям растения.

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Даже небольшие изменения в уходе могут помочь кустам оставаться здоровыми и давать больше цветов.

Ниже – 9 ошибок, которых следует избегать при выращивании роз.

Посадка в неподходящем месте

Не каждое место в саду подходит для роз. Специалист по выращиванию роз Уэс Харвелл отмечает, что посадка возле зданий, заборов, деревьев или других кустарников может ограничить доступ солнца и воздуха. Из-за загущения возрастает риск развития болезней листьев.

Розы лучше высаживать на открытом солнечном участке, где они будут получать не менее 6 часов света в день. Важно также оставлять достаточно места между кустами для хорошей циркуляции воздуха.

Выбор сорта без предварительного изучения

Розы насчитывают сотни видов и тысячи сортов, поэтому важно учитывать особенности конкретного растения. Садовод Адриенн Ротлинг советует перед посадкой изучить выбранный сорт и определить план ухода.

Даже неприхотливые или устойчивые к болезням розы требуют правильного подхода, ведь ошибки могут привести к длительным проблемам.

Полив сверху

Полив всего куста сверху может способствовать развитию грибковых заболеваний из-за избытка влаги на листьях. Харвелл советует поливать розы у основания, чтобы вода попадала к корням, а листья оставались сухими.

Если полива сверху не избежать, лучше делать это утром.

Чрезмерный или недостаточный полив

Розам нужна увлажненная почва, но они плохо переносят как избыток, так и недостаток воды. По словам Харвелла, чрезмерный полив может вызвать гниение корней, а недостаток влаги – ослабить рост растения.

Специалисты советуют обильно поливать розы один-два раза в неделю, давая верхнему слою почвы немного подсохнуть. В жару полив может быть более частым, а в холодный период – более редким.

Неправильная обрезка

Обрезка необходима для здоровья роз, но неправильное выполнение этой процедуры может нанести вред кусту. Харвелл объясняет, что отсутствие обрезки или чрезмерное удаление побегов ослабляет растение и повышает риск заболеваний.

Он советует обрезать розы раз в год, удаляя сухие, слабые и больные побеги, а также прореживать центр куста для лучшей циркуляции воздуха.

Распространение болезней

Опавшие лепестки и поражённые части растений могут способствовать распространению заболеваний. Ротлинг отмечает, что влажная гнилая растительная масса может привести к появлению плесени, которая способна заражать соседние растения.

Чтобы снизить риск, Харвелл советует убирать опавшие листья, использовать чистые острые инструменты и дезинфицировать секаторы спиртом между обрезкой разных растений.

Уничтожение всех насекомых

Не все насекомые вредят розам. Харвелл объясняет, что универсальные инсектициды могут уничтожать полезных насекомых, в частности опылителей и естественных врагов вредителей.

Лучше использовать естественные методы борьбы или избирательные средства.

Чрезмерное внесение удобрений

Слишком большое количество удобрений может навредить розам. Пожелтение листьев или слабый рост не всегда свидетельствуют о недостатке питательных веществ.

Специалисты советуют добавлять компост и использовать органические удобрения медленного действия, а перед подкормкой проверить растение на наличие болезней или вредителей.

Привычка оставлять вялые цветы

Если не обрезать бутоны, которые отцвели, роза будет тратить энергию на образование семян, а не на новые побеги и цветы. Ротлинг советует после окончания цветения срезать стебель с цветком, но прекратить такую обрезку за несколько недель до первых заморозков.

Подробнее о выращивании роз

Ранее эксперты рассказали, как защитить розы в жару. Признаками того, что температура становится невыносимой, являются увядшие листья и нижние лепестки, подгорающие на солнце. Помочь в такой ситуации могут несколько методов.

Также садоводы раскрыли правила обрезки увядших бутонов роз. По словам специалистов, эта процедура отличается от обычной обрезки.

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