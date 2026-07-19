9 ошибок в уходе за розами, которые могут лишить вас цветов

Розы могут стать настоящим украшением сада, но для пышного цветения им нужны правильные условия. Эксперты назвали самые распространенные ошибки в уходе за этими растениями и объяснили, как их избежать, пишет marthastewart.com.
Розы чувствительны к условиям выращивания, поэтому неправильные действия могут помешать их развитию и цветению.
Среди наиболее распространенных проблем – неудачное место посадки, неправильный полив, обрезка и недостаточное внимание к потребностям растения.
Даже небольшие изменения в уходе могут помочь кустам оставаться здоровыми и давать больше цветов.
Ниже – 9 ошибок, которых следует избегать при выращивании роз.
Посадка в неподходящем месте
Не каждое место в саду подходит для роз. Специалист по выращиванию роз Уэс Харвелл отмечает, что посадка возле зданий, заборов, деревьев или других кустарников может ограничить доступ солнца и воздуха. Из-за загущения возрастает риск развития болезней листьев.
Розы лучше высаживать на открытом солнечном участке, где они будут получать не менее 6 часов света в день. Важно также оставлять достаточно места между кустами для хорошей циркуляции воздуха.
Выбор сорта без предварительного изучения
Розы насчитывают сотни видов и тысячи сортов, поэтому важно учитывать особенности конкретного растения. Садовод Адриенн Ротлинг советует перед посадкой изучить выбранный сорт и определить план ухода.
Даже неприхотливые или устойчивые к болезням розы требуют правильного подхода, ведь ошибки могут привести к длительным проблемам.
Полив сверху
Полив всего куста сверху может способствовать развитию грибковых заболеваний из-за избытка влаги на листьях. Харвелл советует поливать розы у основания, чтобы вода попадала к корням, а листья оставались сухими.
Если полива сверху не избежать, лучше делать это утром.
Чрезмерный или недостаточный полив
Розам нужна увлажненная почва, но они плохо переносят как избыток, так и недостаток воды. По словам Харвелла, чрезмерный полив может вызвать гниение корней, а недостаток влаги – ослабить рост растения.
Специалисты советуют обильно поливать розы один-два раза в неделю, давая верхнему слою почвы немного подсохнуть. В жару полив может быть более частым, а в холодный период – более редким.
Неправильная обрезка
Обрезка необходима для здоровья роз, но неправильное выполнение этой процедуры может нанести вред кусту. Харвелл объясняет, что отсутствие обрезки или чрезмерное удаление побегов ослабляет растение и повышает риск заболеваний.
Он советует обрезать розы раз в год, удаляя сухие, слабые и больные побеги, а также прореживать центр куста для лучшей циркуляции воздуха.
Распространение болезней
Опавшие лепестки и поражённые части растений могут способствовать распространению заболеваний. Ротлинг отмечает, что влажная гнилая растительная масса может привести к появлению плесени, которая способна заражать соседние растения.
Чтобы снизить риск, Харвелл советует убирать опавшие листья, использовать чистые острые инструменты и дезинфицировать секаторы спиртом между обрезкой разных растений.
Уничтожение всех насекомых
Не все насекомые вредят розам. Харвелл объясняет, что универсальные инсектициды могут уничтожать полезных насекомых, в частности опылителей и естественных врагов вредителей.
Лучше использовать естественные методы борьбы или избирательные средства.
Чрезмерное внесение удобрений
Слишком большое количество удобрений может навредить розам. Пожелтение листьев или слабый рост не всегда свидетельствуют о недостатке питательных веществ.
Специалисты советуют добавлять компост и использовать органические удобрения медленного действия, а перед подкормкой проверить растение на наличие болезней или вредителей.
Привычка оставлять вялые цветы
Если не обрезать бутоны, которые отцвели, роза будет тратить энергию на образование семян, а не на новые побеги и цветы. Ротлинг советует после окончания цветения срезать стебель с цветком, но прекратить такую обрезку за несколько недель до первых заморозков.
Подробнее о выращивании роз
Ранее эксперты рассказали, как защитить розы в жару. Признаками того, что температура становится невыносимой, являются увядшие листья и нижние лепестки, подгорающие на солнце. Помочь в такой ситуации могут несколько методов.
Также садоводы раскрыли правила обрезки увядших бутонов роз. По словам специалистов, эта процедура отличается от обычной обрезки.