Георгины не выносят минусовых температур и их надо выкапывать на зиму.

Секрет успешного выращивания георгин, этих субтропических растений, которые происходят из Центральной Америки, кроется в успешном хранении клубней зимой. Во время вегетационного периода каждое растение георгины образует клубни на глубине до 15 см под землей. Клубни внешне напоминают небольшие сладкие картофелины. По сути это раздутыэ подземные стебли, накапливающими энергию для роста растения следующей весной, пишет The Spruce.

Клубни георгин не являются настоящими луковицами. Луковицы имеют круглую форму и состоят из одного корня, тогда как клубни георгин являются сосудами для хранения питательных веществ, которые имеют разную форму и размер и образуют куст. Луковицы отличаются от клубней тем, что содержат зародыш цветов следующего года, тогда как листья георгин образуются из почек, расположенных в кроне прошлогоднего растения.

Поскольку георгины зимують только в 9 зоне морозостойкости USDA, садоводы в более холодных климатических условиях должны выкапывать клубни георгин перед первыми осенними заморозками, и хранить их в помещении зимой, чтобы пересадить весной.

Листья георгин не выдерживают минусовых температур. После первого мороза они почернеют и превратятся в кашу. Однако глубоко под землей клубни все еще живы и ждут, когда вы их выкопаете и сохраните на зиму.

Не спешите выкапывать клубни до первых заморозков. Мороз стимулирует клубни георгин к образованию почек на следующий год. Подождите 10-14 дней после первых заморозков, чтобы выкопать клубни, но обязательно сделайте это до наступления сильных морозов.

Ниже приведена подробная пошаговая инструкция, которая поможет даже неопытным садоводам добиться превосходного цветения.

Срежьте георгины

После первых осенних заморозков, когда листья георгин почернеют, срежьте стебли до нескольких сантиметров и подождите по крайней мере 10 дней, прежде чем выкапывать клубни.

Выкопайте клубни

Подождав по крайней мере 10 дней после срезания почерневших листьев, разрыхлите почву вокруг всех четырех сторон георгин, осторожно наклоняя и вдавливая садовую вилку или лопату в почву примерно на 30 см от главного стебля. Будьте осторожны, чтобы инструменты не касались клубней, которые легко повредить. Осторожно подтяните почву, освобождая клубни. Одной рукой держите стебель, а другой осторожно приподнимите и извлеките всю кучку клубней.

Осмотрите, очистите и обрежьте клубни

Осмотрите клубни георгин и обрежьте все клубни или части клубней, которые сгнили или повредились. Не храните все клубни, храните только те, что в хорошем состоянии. Очистите большую часть почвы и обрежьте корни.

Важно удалить и выбросить материнский клубень - он расположен в центральной части структуры. Материнский клубень выглядит иначе: он имеет более морщинистую текстуру и более темный цвет, чем другие клубни. Материнский клубень дал растение в этом году и не имеет больше энергии для следующего года. В случае растений первого года - это оригинальный клубень, который вы купили и посадили. Материнский клубень чаще гниет и может распространить гниль на другие хранящиеся клубни.

Разделите крону на отдельные клубни

Возможно, вы захотите разделить клубни перед сушкой для хранения, а не ждать до весны. Разделение клубневого куста является необязательным шагом; вполне нормально хранить весь клубневой куст как единое целое.

Крона расположена в основании стебля и содержит глазки, из которых появляются новые побеги. Чтобы получить растение на следующий год, каждая часть должна иметь кусок кроны, содержащий по крайней мере один или два глазка. Обычно можно предположить, что если у вас есть большой кусок кроны, он имеет глазок.

Оставьте части клубня на сутки, чтобы срезы зажили.

Повесьте клубни для высушивания

Подвесьте клубни вверх дном с помощью веревки и оставьте их высыхать в тени в течение двух недель. Высушивайте их на открытом воздухе только при температуре выше нуля. Если прогнозируется дождь, перенесите клубни в помещение, где нет прямых солнечных лучей. В противном случае высушивайте их в помещении в прохладном и сухом месте, например, в гараже, сарае или подвале.

Когда клубни георгин высохнут, с помощью секатора удалите большую часть оставшегося стебля.

Нанесите серу на клубни

Чтобы предотвратить гниение и отпугивать грибки во время зимовки, многие садоводы решают посыпать клубни серным порошком (разновидностью фунгицида) перед хранением. Весной вы можете высадить клубни вместе с порошком, чтобы продолжить предотвращать гниение до того, как они прорастут.

Подготовьте ящик для хранения

Выстелите дно картонной коробки газетой, чтобы закрыть все трещины. Насыпьте 5 см торфа. Слегка увлажните торф с помощью пульверизатора. Не переувлажняйте торф, поскольку это может привести к загниванию клубней. Вместо этого, соблюдайте баланс между сухим и влажным, отдавая предпочтение сухому.

Положите клубни в коробку для хранения и храните в прохладном, сухом месте

Положите клубни на торфяной мох, а затем покройте их дополнительным слоем торфяного мха толщиной 2,5 см. Убедитесь, что клубни или комки клубней не касаются друг друга. Между слоями клубней можно положить сухие листы газеты.

Храните коробку в темном месте, например, в подвале, гараже или погребе, где зимой будет прохладно, но не будет мороза. Идеальная температура хранения - выше нуля, но ниже 10 °C.

Периодически проверяйте клубни

Периодически проверяйте клубни в течение зимы. Если они кажутся слишком сухими, опрыскайте торфяной мох из пульверизатора. А если клубень кажется мягким, выбросьте гнилой, прежде чем он заразит остальные.

