Как посадить георгины: эксперты дали важные советы, без которых не будет красивых цветов

Георгины не переносят даже небольших заморозков.

Из георгин можно создавать уникальные композиции – разных цветов, форм и размеров. Они легко сочетаются с декоративными подсолнухами, ромашками, хризантемами и цинией.

Единственный относительный минус этих цветов – необходимость выкапывать клубни на зиму, так как они не выдерживают морозов. Когда минует угроза заморозков, их можно вернуть в сад. Как весной сажать георгины, чтобы добиться успеха, эксперты рассказали для сайта Марты Стюарт.

Кейтлин Мередит, владелица цветочной фермы Quietside Flower Farm в Даунист-Мэни, подчеркнула, что к угрозе заморозков нужно относиться серьезно. Георгины не перенесут температуру даже -1 градус Цельсия.

Когда сажать георгины семенами

Если вы хотите, чтобы ваши семена георгин начали вегетационный период, посейте их в помещении до весны. "Георгины можно выращивать в помещении из семян за шесть-десять недель до желаемой даты посадки", – говорит Марина Сидерис, совладелица Dooryard Farm, органической фермы в Камдене, штат Мэн. Или же вы можете посеять семена георгин непосредственно на улице после того, как минует риск заморозков весной.

Когда сажать клубни георгин

Клубни георгин можно сажать в саду, как только минует любая опасность заморозков, а температура почвы составит не менее 10–15 градусов Цельсия. "Клубни георгин будут оставаться в состоянии покоя, пока температура почвы не поднимется выше 10 градусов Цельсия, и подвержены повышенному риску гниения, если их посадить в слишком холодную почву", – говорит Мередит. Она добавила, что некоторые садоводы любят высаживать клубни в горшки в помещении, чтобы дать своим георгинам фору для раннего цветения. Если вы это сделаете, начните высаживать клубни за четыре недели до того, как планируете высаживать их на улицу.

Как сажать георгины семенами

Выращивание георгин из семян – это хороший способ начать вегетационный период. Но георгины, выращенные из семян, не будут повторять материнское растение из-за перекрестного опыления. "Если вы хотите вырастить клон определенного сорта, то его нужно вырастить из клубня", – говорит Мередит.

Тщательно увлажните смесь почвы для горшков или рассады перед посадкой.

Наполните большой контейнер почвой. Оставьте почву на несколько минут, пока вода впитается. Перемешайте ее руками и оставьте еще на несколько минут.

Наполните увлажненной почвой поддон для рассады. Кончиками пальцев сделайте легкие углубления, чтобы создать ямки глубиной до 1 см.

Поместите по одному семечку в каждую ямку в лоток вручную или с помощью сеялки.

Накройте семена, разровняв почву сверху.

Еще раз полейте семена очень осторожным распылителем, чтобы почва осела. (Слишком сильный распылитель приведет к выбиванию или даже смыванию семян.)

Держите семена в том месте вашего дома, где температура составляет от 18 до 21 градуса Цельсия. Легче всего это сделать с помощью термоковрика или лампы для выращивания.

Поливайте рассаду один или два раза в день, пока не появятся всходы.

Как только семена прорастут, переместите их с термоматов на солнечное место. Частота полива зависит от местоположения вашей рассады и климата. Поливать нужно не реже одного раза в день.

Как только у вашей рассады появится одна или две пары листьев и немного корней, ее можно пересадить в горшки диаметром 4 дюйма.

Когда у саженцев появится две-три пары листьев, и после последних заморозков прошло не менее двух-трех недель, вынесите их на улицу, чтобы они акклиматизировались к окружающей среде в течение нескольких дней, а затем пересадите в грунт.

Как сажать клубни георгин

Клубни георгин имеют луковицеобразное тело на одном конце и небольшую корону с будущими точками роста, которые называются глазками, на другом. "Тело и глазки соединены тонкой шейкой, поэтому важно не разъединять их, иначе ваша георгина не будет расти", – говорит Сидерис.

Выкопайте яму там, где вы хотите выращивать георгины. Увлажните почву.

Установите колышек, который вы будете использовать для поддержки жоржины, перед посадкой клубня, чтобы случайно не проколоть его.

Посадите клубни непосредственно в землю на глубину около 10 см. Положите клубень на бок, глазком как можно ближе к месту, где вы будете устанавливать растение. (Хорошо подойдет расположение клубня под углом 45 градусов телом вниз, а глазком вверх).

Прикройте клубень землей и не поливайте его. Как только ростки появятся из земли, начните обильно поливать растения один раз в неделю (или реже во время дождей). Поливайте, пока растения не достигнут высоты не менее 20 см и не появятся 3 или 4 пары листьев. Если вы живете в жарком сухом климате, вам может понадобиться поливать чаще, чем один раз в неделю.

Важно отметить, что клубни георгин изначально не имеют корней, поэтому они не могут впитывать воду. "По этой причине важно не переливать, иначе вы рискуете загниванием клубня", – говорит Сидерис. По мере того, как ваше растение растет и развивает корни, увеличивайте количество и частоту полива в соответствии с вашим климатом.

Напомним, что секрет успешного выращивания георгин кроется в успешном хранении клубней зимой. Хранят их обычно в картонных коробках, наполненных торфом. Держать коробку можно в темном месте, например, в подвале, гараже или погребе, где зимой будет прохладно, но не будет мороза. Идеальная температура хранения – выше нуля, но ниже 10°C.

Для посадки нужно выбирать солнечное место – георгинам требуется минимум шесть часов прямых солнечных лучей в день. Эксперты говорят, что георгины не стоит высаживать в тени или в плохо дренированной глинистой почве. Если почва тяжелая, улучшите ее структуру компостом, песком или другими добавками – иначе клубни могут загнить.

