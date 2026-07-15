Обычные дорожки во дворе уходят в прошлое: появился новый тренд

Такое покрытие сочетает современный внешний вид, долговечность и способность отводить дождевую воду.

Все больше владельцев частных домов выбирают для обустройства дворов и садовых дорожек так называемое каменное покрытие.

По словам специалистов, этот материал сочетает эстетичный внешний вид натурального камня с практичностью современных технологий и может стать альтернативой традиционным бетонным покрытиям или гравию, пишет Libertatea.

Как отметили эксперты, каменное покрытие создается из декоративной гальки, которую соединяют специальной смолой. После застывания образуется прочная, но пористая поверхность, способная пропускать дождевую воду. Благодаря этому на дорожках не образуются лужи.

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Одним из главных преимуществ такого решения называют устойчивость к износу. В отличие от обычного гравия, камни надежно фиксируются смолой и не рассыпаются по участку. Кроме того, поверхность остается ровной и более удобной для ходьбы.

Специалисты также назвали ряд других преимуществ каменного покрытия:

современный и аккуратный внешний вид;

широкий выбор цветов и фактур;

возможность укладки вокруг ступеней, водостоков и других сложных элементов;

повышенный комфорт и безопасность при передвижении.

Еще одним плюсом считается простой уход. Для поддержания покрытия в хорошем состоянии достаточно время от времени чистить его от пыли и грязи водой или щеткой.

Эксперты также рекомендовали своевременно удалять мох и не применять агрессивные чистящие средства, чтобы продлить срок службы материала.

При этом стоимость такого мощения зависит от площади участка, качества основания, выбранного типа камня и сложности монтажа. Дополнительные элементы, такие как декоративные бордюры или дренажные системы, могут увеличить цену.

По словам специалистов, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с некоторыми традиционными вариантами, каменное покрытие становится все более востребованным благодаря сочетанию долговечности, функциональности и современного дизайна.

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