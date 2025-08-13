Такой ужин готовится очень быстро.

Если вам надоело готовить курицу по одному и тому же рецепту, то есть легкий способ, как это исправить. В частности в Express поделились идеей приготовления цыпленка с паприкой, которое идеально подойдет для семейного ужина.

"Я не могла поверить, как быстро готовится этот ужин - и при этом такой вкусный. Курятина была хорошо прожаренная и чрезвычайно нежная, а соус - яркий, сочный и не слишком тяжелый. Если вы ищете быстрый и вкусный ужин с курицей, этот рецепт для будних вечеров понравится всем - и детям, и взрослым", - заверила заместитель редактора раздела "Еда" в The Kitchn Кристина Разон.

Ингредиенты

500 г куриных бедер;

2 1/2 чайные ложки кошерной соли;

две чайные ложки свежемолотого черного перца;

одна столовая ложка оливкового масла;

одна средняя желтая луковица, крупно нарезанная;

четверть стакана томатной пасты;

три зубчика чеснока, измельченные;

одна столовая ложка муки;

одна столовая ложка сладкой паприки;

полстакана сухого белого вина, например, Совиньон Блан или Пино Гриджио;

один стакан жирных сливок;

один стакан куриного бульона;

сок одного лимона (около двух столовых ложек).

Способ приготовления

Высушите куриные бедра с помощью бумажных полотенец. Равномерно посыпьте их солью и черным перцем.

Видео дня

После этого разогрейте оливковое масло в чугунной кастрюле или большой сковороде на среднем огне. Когда масло разогреется, положите куриные бедра на сковороду и обжаривайте их, пока нижняя сторона не покроется золотистой корочкой, около 8-10 минут.

Переверните бедра и продолжайте готовить еще примерно восемь минут. Переложите готовую курицу на тарелку и отставьте в сторону.

Затем уменьшите огонь до среднего, добавьте нарезанный лук в ту же сковородку и готовьте, периодически помешивая, пока он не начнет подрумяниваться по краям.

"Добавьте томатную пасту и измельченный чеснок, готовьте, пока паста не приобретет насыщенный красный цвет, еще примерно две минуты. Добавьте муку и паприку, постоянно помешивая в течение одной минуты. Влейте белое вино и соскребите дно сковородки, чтобы отделить карамелизированные кусочки, дайте жидкости испариться, а алкоголю испариться, это займет около минуты", - отметили в Express.

После этого добавьте сливки, куриный бульон, чайную ложку соли и чайную ложку перца. Все перемешайте и доведите соус до легкого кипения.

Готовьте это все, периодически помешивая, пока смесь не загустеет, около трех минут. Далее выключите огонь, добавьте лимонный сок и верните курицу на сковороду. Затем подавайте все сразу.

Другие вкусные рецепты

Ранее стало известно, как приготовить персиковый пирог по рецепту Марты Стюарт. По словам кулинара, этот десерт станет отличным лакомством для любого события.

В то же время шеф-повар Хосе Андрес, который получил звезду Мишлен, рассказал, как сделать "лучший омлет в истории". Он отметил, что для этого омлета даже не нужна сковородка.

Вас также могут заинтересовать новости: