Как приготовить сочную запеканку из картофеля: кулинары раскрыли главный секрет

Для запеканки следует выбирать такой картофель, который после варки становится мягким.

Один из самых важных секретов сочной картофельной запеканки заключается в том, чтобы сметана не только попадала на верх, но и понемногу добавлялась между каждым слоем. Многие улучшают этот рецепт - разбавляют сметану небольшим количеством кулинарных сливок, чтобы она легче распределялась, а другие добавляют в нее жир, выделившийся при жарке колбасы с паприкой. Как пишет hovege.hu, благодаря этому вкус становится более выразительным.

"Есть и такие семейные рецепты, по которым в сметану добавляют одно яйцо, благодаря чему соус немного загустевает во время запекания, а некоторые прячут между слоями небольшие кусочки сливочного масла для дополнительной кремовости", - говорится в материале.

Не стоит экономить на ингредиентах

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Для картофельной запеканки следует выбирать такой картофель, который после варки становится мягким, но не разваливается. Слишком твёрдый картофель хуже впитывает соус, а слишком мучнистый может легко развалиться при укладке слоев.

"Отварите картофель до полной мягкости, дайте ему остыть до теплого состояния или полностью остыть, и только после этого нарежьте. Равномерные кружочки толщиной примерно полсантиметра не только выглядят красивее, но и пропекаются более равномерно", - отмечается в публикации.

Что касается колбасы, то следует выбирать копченый сорт, который при жарке выделяет немного жира. Благодаря этому не только картофельная запеканка станет вкуснее, но и заправка со сметаной - насыщеннее. Также специалисты советуют сначала обжарить кольца колбасы в течение нескольких минут, а затем распределить выделившийся жир между слоями.

Современная версия запеканки

В то же время специалисты из Street Kitchen используют соус бешамель между слоями, чтобы получить кремообразный результат.

"Приготовить бешамель не намного сложнее, и давайте признаемся: хорошо приготовленная картофельная запеканка и так может быть хлопотным делом. Отдельно варить, обжаривать, нарезать, укладывать слоями - это не пять минут. Но стоит поочередно попробовать эти способы, вдруг какой-то из них придется нам по вкусу", - подытожили в материале.

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