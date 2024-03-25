Оказывается, время имеет значение.

Паста является универсальным блюдом, поскольку легко и быстро готовится, а также может иметь множество вкусов в зависимости от добавления того или иного соуса. О том, как готовить пасту, как правило можно прочитать на упаковке, но есть некоторые нюансы, о которых мало кто знает, но которые могут повлиять на приготовленное блюдо. Один из таких нюансов - как правильно солить воду для пасты: оказывается, время добавления соли в воду может серьёзно влиять на вкус готовых макарон.

Как пишет издание Simply Recipes, по утверждению шеф-повара Barilla, лучше всего солить воду, когда она закипит - непосредственно перед тем, как высыпать макароны. По его словам, если вы добавите соль слишком рано, это замедлит процесс кипения.

Кроме того, оказывается, если вода с солью будет кипеть слишком долго перед варкой пасты, это создаст высокую концентрацию натрия, и блюдо станет чрезмерно пересоленным.

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Как отмечает шеф-повар, идеальное соотношение соли и воды - чайная ложка на литр. Кроме того, он советует отваривать пасту в большом количестве воды - на одну упаковку пасты - 4 литра воды.

Также он отметил, что форма и размер нарезки пасты не влияют на количество соли, но стоит принимать во внимание соус, с которым вы будете подавать готовое блюдо. Некоторые соусы содержат больше соли и для них рекомендуется использовать меньше соли в воде.

Шеф-повар подчеркивает: правильное количество соли очень важно для достижения идеальной текстуры пасты al dente. Также добавление соли предотвратит прилипание макаронных изделий и усилит их тонкий вкус.

Чтобы разнообразить вкус пасты, можно приготовить к ней вкусный сливочный соус с грибами или попробовать 15-минутный несложный, но очень вкусный рецепт пасты карбонара от Джейми Оливера.

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