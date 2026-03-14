Россия запустила 68 ракет и сотни БПЛА: в Воздушных силах сообщили, сколько удалось сбить

По данным Воздушных сил, противник нанес 498 ударов. Основным направлением ударов противника стала Киевская область.

В ночь на 14 марта Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет наземного и морского базирования. Всего радиотехническими войсками Воздушные Силы зафиксировали 498 средств воздушного нападения, из них сбили 460 целей.

Как сообщили в Воздушных Силах в Telegram, в частности, враг задействовал 2 противокорабельные ракеты "Циркон", 13 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 25 крылатых ракет "Калибр", 24 крылатые ракеты Х-101, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 430 ударных БПЛА (250 из них – "шахиды").

Основным направлением удара стала Киевская область. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Видео дня

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 460 целей – 58 ракет и 402 беспилотника различных типов:

1 противокорабельную ракету "Циркон";

7 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

25 крылатых ракет "Калибр";

24 крылатые ракеты Х-101;

1 управляемая авиационная ракета Х-59/69;

402 вражеских БПЛА различных типов.

"Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 7 локациях. Информация о четырех вражеских ракетах уточняется", – говорится в сообщении.

Российская атака 14 марта – что известно

Россия в ночь на 14 марта осуществила массированную атаку на Киевскую область ракетами и дронами, есть разрушения в нескольких районах, погибшие и раненые. Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил о четырех погибших, 15 жителей области пострадали от вражеского обстрела.

Под ударом врага оказались жилые дома, учебные заведения, предприятия и объекты критической инфраструктуры. Наибольшие повреждения зафиксированы в Обуховском и Броварском районах.

