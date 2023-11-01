Три главных правила приготовления макарон сделают ваши блюда идеальными.

Существует не так много блюд, которые едят все и не требуют много времени для приготовления. Макароны и паста входят в этот короткий список.

Как сообщает Mirror, хотя это очень популярная еда, есть одна ошибка, которую совершает большинство людей. Она приводит к "катастрофическим" последствиям и может испортить всю радость.

Эксперт Пери Иглтон из компании Seggiano, которая занимается производством макаронных изделий, рассказал, что главная ошибка заключается в недостаточном количестве воды при приготовлении.

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"Не варить макароны в достаточном количестве воды - очень распространенная ошибка. Использование слишком малого количества воды может иметь катастрофические последствия, поскольку крахмал из макарон растворяется в воде для приготовления пищи, и, если соотношение воды и макаронных изделий слишком низкое, они превращаются в липкое месиво", - пояснил он.

Слепленная кучка макарон - это не то, что кто-то хотел бы видеть на своей тарелке. Согласно рекомендациям, необходимо брать от 500 мл до 1 л воды при приготовлении 80-100 г пасты. Если вам нужно 200 г - то количество воды удваиваете.

Кроме того, советуют использовать "большую кастрюлю с высокими стенками". Это необходимо, чтобы убедиться, что в нем достаточно места как для воды, так и для макарон, когда они закипят, "потому что вы не хотите, чтобы вода выкипала и переливалась".

По словам Иглтона, лучше избегать добавления макарон в воду до того, как она достигнет точки кипения - это еще одна распространенная ошибка.

"Если вы добавите макароны в воду до того, как она закипит, они будут забиты из-за более медленного высвобождения крахмала в воду, которая не движется. Так же, если вы забудете ее перемешать, паста слипнется", - отметил он.

В общем, главная задача при приготовлении макарон состоит в том, чтобы обеспечить им правильное соотношение воды, температуру и регулярно помешивать. Эти советы актуальны для всех блюд из макарон.

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