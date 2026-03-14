Трамп спас Россию от худшего сценария в войне в Украине, - ISW

Снятие санкций позволит России продолжить финансирование войны против Украины, избежав при этом экономических проблем.

Решение США смягчить санкции в отношении российской нефти принесет Москве финансовую выгоду, и позволит России продолжить финансирование войны против Украины, избежав при этом экономических проблем. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

Так, ISW ранее оценивала, что ухудшение экономических условий привело российское правительство к принятию политически непопулярных и экономически неоптимальных мер, таких как повышение налога на добавленную стоимость и снижение ключевой процентной ставки. При этом Россия сталкивается с проблемами формирования вооруженных сил в основном из-за бюджетных ограничений, включая неспособность России выплачивать дорогостоящие единовременные бонусы за призыв на неопределенный срок.

Однако решение США временно ослабить санкции и глобальный нефтяной шок частично нивелируют эти проблемы в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

"Россия изо всех сил пытается собрать силы, технику и внутреннюю поддержку, необходимые для продолжения войны, но увеличение денежного потока может позволить России укрепить свои возможности. Предыдущие прогнозы ISW также могут оказаться верными, но с задержкой, если цены на нефть нормализуются, а доходы России от нефти в среднесрочной перспективе вернутся к уровню февраля 2026 года", - отмечают аналитики.

Ранее стало известно, что Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Сообщалось, что такие разрешения будут действовать до 11 апреля 2026 года.

