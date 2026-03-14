Обувной переполох в Белом доме: Трамп признался, действительно ли он покупает туфли чиновникам

Трамп заявил, что чиновники должны выглядеть официально, поэтому он иногда покупает им классические туфли вместо кроссовок.

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он массово закупал официальную обувь для членов своего кабинета. В то же время он подробно объяснил свое отношение к дресс-коду в администрации, заявив, что не хочет видеть чиновников в кроссовках, пишет CNN.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп якобы пытался угадать размеры обуви своих высокопоставленных чиновников. По данным издания, он поручал помощникам заказывать классические туфли Florsheim и отправлять их чиновникам вместе с запиской.

В интервью ведущему Брайану Килмиду президент заявил, что официально такого распоряжения не было, хотя саму обувь он считает качественной.

"Как человек, который много лет ходил в обуви, которая была непригодной и не очень удобной, я получаю от этого удовольствие", – сказал Трамп.

Подарок от президента

По словам Трампа, иногда он предлагает приобрести обувь для членов своей команды, если они жалуются на проблемы с ней.

"Кажется, все получается довольно хорошо. Теперь они выглядят нарядно и красиво", – отметил президент.

Вице-президент подтвердил эту историю

Вице-президент США Джей Ди Венс ранее также рассказывал об этой привычке Трампа. Во время выступления в штате Пенсильвания в декабре он заявил, что президент купил ему и госсекретарю Марко Рубио "четыре пары обуви", ведь хотел, чтобы руководители страны выглядели как можно лучше.

Президент также раскритиковал распространенную практику ношения кроссовок на работе.

"Мне никогда не нравилось, когда члены кабинета ходят в кроссовках. Кроссовки – это замечательно, но я не хочу, чтобы члены моего кабинета носили кроссовки, поэтому я куплю им пару обуви – это подарок от Дональда Трампа", – сказал он.

По информации The Wall Street Journal, эта привычка президента даже вызвала шутливые обсуждения в Белом доме. Один из чиновников рассказал изданию, что некоторые якобы боятся не носить подаренные туфли.

Что предшествовало

Ранее государственного секретаря США Марко Рубио сфотографировали в паре заметно великоватых ботинок, которые ему подарил президент Дональд Трамп.

Как пишут Times и Guardian, такие же подарки получили и другие чиновники администрации – некоторые из них в частном порядке жалуются, что вынуждены носить президентскую обувь, даже если она хуже их любимых брендов.

Вас также могут заинтересовать новости: