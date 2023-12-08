Рассказываем, как приготовить нежный грибной соус на основе сливок.

Макароны - универсальный гарнир для очень многих блюд, но просто так их есть не вкусно - нужно думать, чем заправить. УНИАН предлагает оригинальный рецепт из TikTok и показывает, как сделать сливочно-грибной соус, который идеально подойдет к любому сорту пасты.

Элементарный грибной соус - рецепт

Ингредиенты на грибной соус к макаронам:

400 г коричневых и белых грибов;

1 большая луковица;

2 тертых зубчика чеснока;

2 столовые ложки масла;

1 чайная ложка сливочного масла;

250 мл овощного бульона;

200 мл сливок;

2 столовые ложки петрушки, нарезанной;

соль, перец, порошок паприки;

1 ч.л кукурузного крахмала.

Записывайте, как приготовить сливочно-грибной соус для спагетти.

Видео дня

Соус грибной готовится только из чистых продуктов, поэтому очистите грибы, отрежьте немного ножки и нарежьте грибы ломтиками. Нагрейте сковороду с оливковым и сливочным маслом, обжарьте лук и чеснок до прозрачности. Затем обжарьте кусочки грибов. Залейте овощным бульоном. Хорошо перемешайте и добавьте сливки.

Тушите на среднем огне 3-4 минуты. Добавьте перец, порошок паприки и соль. Для загустения смешайте кукурузный крахмал с водой и тоже добавьте на сковороду. Одну столовую ложку измельченной петрушки выложите к блюду, перемешайте и готовьте еще 5 минут. Отварите пасту до готовности, сверху разместите грибной соус со сливками. Вторую половину от указанного количества зелени можно добавить при подаче блюда на стол.

Вас также могут заинтересовать новости: