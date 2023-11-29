Приготовить спагетти по рецепту Оливера сможет даже новичок.

Известный шеф-повар Джейми Оливер поделился быстрым рецептом вкусной и сытной пасты карбонара. Разработанный им вариант этих спагетти можно приготовить всего за 15 минут и не требует большого количества ингредиентов.

"Мы собираемся приготовить спагетти карбонара, классическое итальянское блюдо из пасты. Сыр, бекон, как это не любить? Я хочу дать вам, на мой взгляд, самый аутентичный рецепт, и вам понадобится всего пять ингредиентов", - цитирует его Express.

Для приготовления понадобится:

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панчетта или копченый бекон - 80 г;

спагетти - 300 г;

пармезан - 50 г;

яйца - 2 шт.

чеснок - по желанию.

Сначала варим пасту в слегка подсоленной воде. В это время нарежьте бекон небольшими кусочками и положите на холодную сковороду. Постепенное нагревание позволит высвободить жир.Туда же надо добавить измельченный чеснок. Жир заберет себе часть его аромата.

В отдельной тарелке надо взбить яйца и натертый сыр. Когда бекон поджарится, уберите чеснок и выключите огонь. В сковородку надо добавить готовую пасту и часть воды, в которой она варилась. Жидкость нужна, чтобы остановить процесс жарки и помочь жиру эмульгироваться и дальше стать сливочным соусом.

Туда же вливаем яичную смесь, и помешиваем. Нам нужно, чтобы на сковороде образовался густой соус, который полностью смешается с пастой. При желании можно дополнительно натереть немного сыра, чтобы украсить.

Другие советы от шеф - поваров

Ранее Оливер рассказывал, как приготовить легкий завтрак для всей семьи только на одной сковороде, а также омлет для идеального завтрака в дороге.

Также УНИАН публиковал вкусный яблочный пирог от Джейми Оливера.

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