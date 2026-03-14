Не тараканы и не крысы: ученые назвали существо, которое вымрет на Земле последним

Это животное переживет практически любой катаклизм.

Когда речь идет о животных, которые захватят Землю после исчезновения людей, чаще всего упоминают тараканов и крыс. Однако как пишет DailyGalaxy, ученые назвали существо, которое действительно способно пережить всех остальных на Земле, и даже столкновение нашей планеты с астероидом не уничтожит его..

Доктор Дэвид Слоан и доктор Рафаэль Алвес Батиста из Оксфордского университета задались вопросом, что потребуется, чтобы уничтожить даже самую выносливую животную жизнь, а не просто разрушить цивилизации или положить конец истории человечества. возглавили это исследование. Их анализ, опубликованный в журнале Scientific Reports, отказался от типичного фокуса на млекопитающих, обитающих на поверхности, и привел их к микроскопическому организму - тихоходке,

Тихоходка – это восьминогое животное, часто называемое водяным медведем. В обзоре Оксфордского университета отмечается, что они могут вырастать примерно до 0,5 мм и в некоторых случаях жить до 60 лет. В суровых условиях тихоходка может впасть в криптобиоз – состояние, при котором метаболизм почти останавливается, и организм может выдерживать длительные периоды без воды. В этом режиме, по сообщениям исследователей, они могут выживать до 30 лет без пищи и воды.

В исследовании утверждается, что для истинного уничтожения самых выносливых животных необходимо устранить океан как безопасное убежище. Для тихоходки, живущей в глубокой воде, многие планетарные катастрофы превращаются скорее в неудобства, чем в вымирание. Но вода является защитным барьером, а глубоководная часть океана стабильна по сравнению с сушей.

Поэтому анализ фокусируется на том, что потребуется, чтобы "вскипятить" океаны. Это тот самый критерий стерилизации планеты от животной жизни, и также критерий, которого не достигают большинство известных катастроф.

Случай с астероидом – самый наглядный пример таких энергетических требований. Оксфордский университет сообщает, что для того, чтобы вскипятить океаны Земли, ударному объекту потребовалась бы масса около 2 000 000 000 000 000 000 кг. Это совершенно другой класс объектов, чем тот, который связан с большинством известных массовых вымираний. Исследователи также отмечают, что только около 12 известных астероидов и карликовых планет достаточно велики, чтобы приблизиться к этому сценарию.

При этом ни одно из этих крупных тел не движется по траекториям, пересекающим орбиту Земли.

Тот же принцип порогового значения применим и к сверхновым и высокоэнергетическим вспышкам. Оксфордский университет сообщает, что взрыв сверхновой должна произойти на расстоянии около 0,14 световых лет, чтобы обеспечить достаточно энергии для кипения океанов. Для контекста, ближайшая звездная система – Проксима Центавра, расположенная примерно в четырех световых годах от нас. В докладе вероятность подобного стерилизующего события в течение жизни Солнца названа ничтожной.

Рафаэль Алвес Батиста из Оксфордского университета подчеркнул, как исследователи отделяют судьбу человека от судьбы планеты. Он заявил: "Без нашей технологии, защищающей нас, люди – очень чувствительный вид. Незначительные изменения в окружающей среде оказывают на нас драматическое влияние. На Земле существует гораздо больше устойчивых видов. Жизнь на этой планете может продолжаться ещё долго после того, как человечество исчезнет".

