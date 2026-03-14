Цена войны для Трампа оказалась слишком высока, но останавливаться он не планирует, - WSJ

Война в Иране стала самой смертоносной военной операцией за два срока Трампа. По меньшей мере 13 американцев погибли, в том числе шесть в результате крушения в четверг самолета-заправщика ВВС. По меньшей мере 140 американцев получили ранения в ходе конфликта. При этом операция США обходится в миллиарды долларов в неделю, а растущий риск расширения и затяжной войны угрожает американской экономике, вызывая опасения по поводу стагфляции, тупиковой ситуации стагнации роста и высокой инфляции.

Как пишет The Wall street Journal, некоторые из внешних советников Трампа призывают его найти выход из ситуации, но президент не планирует немедленно прекращать войну, вместо этого настаивая на продолжении ударов по иранским военным и прокси-силам.

"По словам людей, знакомых с ситуацией, президент и некоторые советники были удивлены масштабом и размахом ответных мер Ирана, которые включали запуск ракет и беспилотников по странам региона от Азербайджана до Омана", - отмечает WSJ.

Кроме того, союзники в Персидском заливе такюже возмущены действиями США. Они обвиняют администрацию Трампа в развязывании войны, которая поставила их под прицел и разрушила их имидж роскошного, благоприятного для бизнеса места, свободного от хаоса в регионе. На этой неделе Трамп в частном порядке созванивался с этими лидерами, отмечают источники.

В США волатильность цен на бензин и нефтяной рынок привела к крупнейшему в истории выбросу нефти из мировых стратегических резервов, что вызвало недовольство нефтяных компаний, стремящихся к снижению колебаний цен.

Два варианта развития событий

По мнению аналитиков, перед Трампом стоит сложный выбор: либо прекратить боевые действия и оставить ослабленный режим, который, вероятно, восстановит свой арсенал и будет терроризировать региональных союзников, либо продолжить бомбардировки, рискуя столкнуться с более широкой нестабильностью, новыми жертвами и политическим протестом среди избирателей:

"Однако американские официальные лица в частном порядке заявляют, что планов по выводу войск нет – в регион направляются новые морские пехотинцы и военные корабли – и некоторые ожидают, что боевые действия продлятся несколько недель или дольше".

В то же время, по словам чиновников, существует и другой сценарий: Трамп просто объявляет о победе и прекращает борьбу.

Война в Иране

Ранее CNN писал, что Дональд Трамп и его команда неверно оценили готовность Тегерана пойти на эскалацию. В частности, для Белого дома и Пентагона стало сюрпризом решение иранцев перекрыть Ормузский пролив.

Также сообщается, что в администрации Трампа произошел раскол - министр обороны США Пит Хегсет выступил в защиту вице-президента Джей Ди Венса, который скептически отнесся к идее операции в Иране.

