Синоптик Диденко предупредила о похолодании в Украине

Уже сегодня в большинстве областей Украины станет прохладнее.

Пятница, 13 марта, в Украине станет самым теплым днем из последних, а уже суббота и воскресенье будут более прохладными. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 14 и 15 марта по-прежнему будет сухо и солнечно, однако ветер усилится до штормовых порывов.

Температура на выходных снизится до +9...+12 градусов, только на западе и юге будет еще теплее, +12...+17 градусов. Однако это похолодание не окончательное, говорит Наталья Диденко. В дальнейшем станет еще холоднее.

"В дальнейшем в Украине ожидается дальнейшее постепенное снижение температуры воздуха", – прогнозирует она.

Похолодание в Украине – что известно

О том, что температура в Украине постепенно снизится, а затем еще и начнутся осадки, говорят и в Укргидрометцентре.

В то же время температура воздуха и дальше будет держаться преимущественно выше нуля, поэтому о сильных снегопадах или опасном ухудшении погодных условий пока речь не идет.

По данным синоптиков, в выходные – 14 и 15 марта – ожидается понижение температуры примерно на 2–4 градуса по сравнению с предыдущими значениями. При этом погода останется преимущественно сухой и солнечной.

Но уже 16 марта днем на востоке страны местами ожидаются небольшие осадки. 17-18 марта кратковременные дожди могут пройти также на юго-востоке и на крайнем западе Украины. В ночные часы местами возможен дождь с мокрым снегом.

