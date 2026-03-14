В сети распространилась история о '392-летней' акуле, но есть один нюанс

Учёные объяснили, откуда взялась вирусная история о 392-летней гренландской акуле и почему её возраст невозможно подтвердить.

В социальных сетях активно распространяется изображение гренландской акулы, которой якобы 392 года. Пользователи утверждают, что хищник живет в океане еще с 1627 года. Однако исследователи отмечают: точный возраст конкретного животного на фото установить невозможно, а вирусная информация возникла из-за неправильной интерпретации научного исследования, пишет Daily Galaxy.

Публикации с изображением акулы массово разошлись на платформах Facebook, Twitter, Pinterest и Reddit, где их распространили тысячи пользователей. В постах утверждается, что на фото показано одно из самых старых животных на планете – гренландская акула возрастом 392 года.

Впрочем, ученые объясняют, что это утверждение не имеет подтверждения. Фотография взята из научного исследования, но не содержит информации, позволяющей точно определить возраст именно этой особи.

Как возникла путаница

Источником вирусной истории стало исследование 2016 года, опубликованное в журнале Science. Его возглавлял датский исследователь Юлиус Нильсен из Копенгагенского университета.

В рамках работы ученые изучили 28 самок гренландских акул, случайно попавших в рыболовные сети. С помощью радиоуглеродного датирования они оценили их возможный возраст. По результатам анализа, самой старой акуле в выборке могло быть от 272 до 512 лет.

Именно эта оценка и стала основой для вирусных утверждений о "392-летней акуле".

Возраст конкретной акулы неизвестен

По данным издания USA Today, вирусная фотография является скриншотом из видео, записанного во время исследования 2016 года. Сам Нильсен пояснил, что точный возраст акулы на изображении установить невозможно.

По его словам, можно лишь предположить, что это животное могло быть очень старым.

"Акула была большой, но мы не можем сказать ничего точного о ее возрасте. Я думаю, что этой конкретной акуле могло быть более 150 лет, но это лишь предположение", – отметил исследователь.

Почему гренландские акулы живут так долго

Гренландские акулы обитают в холодных водах Северной Атлантики и Северного Ледовитого океана. Из-за медленного метаболизма и чрезвычайно медленного роста они могут жить веками.

По данным энциклопедии Encyclopaedia Britannica, эти хищники могут вырастать примерно до 7 метров в длину. В то же время большинство особей имеют длину от 2 до 4 метров, а растут они чрезвычайно медленно – всего на несколько миллиметров в год.

Именно поэтому гренландские акулы считаются самыми долгоживущими из известных позвоночных на планете, хотя точный возраст отдельных особей определить чрезвычайно сложно.

