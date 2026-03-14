Заморозки в Украине: синоптик рассказал, когда и где будет 'минус'

На выходных в Украине ожидаются заморозки и усилится ветер.

Сегодня и завтра на погоду в Украине будет по-прежнему влиять антициклон, поэтому будет сухо и малооблачно, но обойтись без нюансов не удастся. Об этом на meteoprog сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

"Во всех регионах ожидается умеренно теплая погода с ночными заморозками и преимущественно малооблачным небом", – сообщил эксперт.

Осадков 14 и 15 марта не предвидится, а ветер будет умеренным. В то же время в западных областях, а также в Приазовье и Крыму возможно усиление ветра днем до 15-17 м/с.

Погода 14 марта

На западе Украины в субботу будет тепло и сухо. Ветер 7-12 м/с, днем местами порывы достигать 15-20 м/с, а воздух прогреется до +11…+16 °С.

На севере будет малооблачно и без осадков. Ветер днем 7-12 м/с. Температура воздуха +9…+14 °С.

В центральных областях прогнозируется малооблачная погода без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха +9…+14 °С.

В южных регионах будет преимущественно малооблачно и без осадков. Ветер 5-10 м/с, в Приазовье и Крыму днем местами порывы 15-17 м/с. Столбики термометров покажут +8…+13 °С.

На востоке Украины в субботу будет преобладать малооблачная и сухая погода, без осадков. Ветер будет 5-10 м/с, а температура днем +9…+14 °С.

Погода 15 марта

В западных областях продолжится период устойчивой антициклональной погоды без осадков. Ветер 7-12 м/с, в Закарпатье 3-8 м/с. Температура ночью будет снижаться до -2...+3 °С, а днем будет +10...+15 °С.

На севере Украины также будет преобладать сухая и малооблачная погода без осадков. Ветер 5-10 м/с. Ночью похолодает до -3…+2 °С, днем термометры покажут +8…+13 °С.

В центральной части Украины сохранится малооблачная и сухая погода. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…+3 °С, днем +9…+14 °С.

На юге Украины осадков не ожидается. Ветер будет преобладать со скоростью 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье временами усиливаясь до 15-17 м/с. Температура ночью -1…+4 °С, днем +8…+13 °С.

На востоке в конце недели без осадков. Ветер 7-12 м/с. Температура ночью -3…+2 °С, а днем +8…+13 °С.

Похолодание в Украине - подробности

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует некоторое похолодание в Украине. Сегодня и завтра, по ее данным, уже станет немного прохладнее, а в дальнейшем температура снизится еще сильнее.

"В дальнейшем в Украине ожидается дальнейшее постепенное понижение температуры воздуха", – прогнозирует она.

