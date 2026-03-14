На Киев надвигается значительное похолодание, температура опустится до +7°

Температура в столице будет постепенно снижаться, резкого похолодания не будет.

Погода в Киеве в ближайшие дни будет постепенно меняться. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В течение 14-18 марта ожидается заметное замедление набора весеннего тепла, особенно днем.

Так, 14-16 марта погоду без осадков еще будет определять область высокого давления, однако оно постепенно начнет снижаться. Уже с 15 марта увеличится облачность, однако существенных осадков не ожидается.

Видео дня

В столицу начнет поступать прохладный воздух. Температура по области ночью составит от 3° тепла до 2° мороза, днем +8°...+13°. Ближе к 18 числу похолодает до +5°...+10°. В Киеве ночью ожидается небольшой "минус", а днем температура воздуха будет медленно снижаться с +11°...+13° 14 марта до +7°...+9° 18 марта.

Похолодание в Украине – прогноз на выходные

По словам синоптика Игоря Кибальчича, сегодня и завтра погодные условия в Украине будет формировать антициклон. Из-за этого в большинстве областей сохранится сухая погода с небольшим количеством облаков. В то же время определенные особенности все же ожидаются.

Специалист отметил, что во всех регионах прогнозируется умеренно теплая погода. В ночные часы возможны заморозки, а днем будет преобладать малооблачное небо.

14 и 15 марта осадков синоптик не прогнозирует, ветер будет умеренной силы. Однако в западных областях, а также в Приазовье и Крыму днем возможно усиление порывов до 15-17 м/с.

Вас также могут заинтересовать новости: