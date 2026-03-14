Мерц пошел против Трампа: Германия опасается 'бесконечной войны' в Иране, - Politico

Столкнувшись с экономическим шоком, угрозой нового миграционного кризиса и давлением внутри коалиции, Мерц совершает резкий разворот.

Только на прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц был "на одной волне" с президентом США Дональдом Трампом относительно целей войны в Иране. Теперь он звучит уже не так восторженно. Самый влиятельный лидер Европы пошел на риск, стараясь держаться поближе к Вашингтону в первые дни конфликта, в то время как его коллеги, такие как премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Франции Эммануэль Макрон, осудили американо-израильские удары как незаконные.

Но теперь Мерц вынужден совершить резкий разворот, так как экономические последствия и последствия для безопасности крупнейшей экономики ЕС становятся все более очевидными; он публично выражает свои опасения по поводу того, что у Трампа нет стратегии выхода для прекращения боевых действий в Персидском заливе, пишет Politico.

Во время недавнего визита в Норвегию Мерц высказался в самом критическом тоне на сегодняшний день. Он утверждал, что война подняла "серьезные вопросы" безопасности и добавил: "Она оказывает массированное влияние на наши затраты на электроэнергию и потенциально может спровоцировать масштабную миграцию".

Эти заявления далеки от тех, которые были сделаны во время поездки в Вашингтон на прошлой неделе, пишет СМИ. Посетив Трампа в Овальном кабинете, Мерц выразил поддержку военным целям США. Он подобострастно посмеивался, когда президент хвастался ущербом, нанесенным Ирану авиаударами США, и заявлял, что Берлин полностью солидарен с Вашингтоном в необходимости ликвидации диктатуры в Тегеране.

Но у канцлера, похоже, больше нет настроения смеяться, так как последствия войны, которая вот-вот пойдет на третью неделю, все больше угрожают множеству немецких и европейских интересов, отмечают журналисты. Политическая изоляция Мерца среди ключевых европейских союзников и растущее давление со стороны его левоцентристского партнера по коалиции, Социал-демократической партии (СДПГ), подтолкнули канцлера к более жесткой позиции в отношении войны в последние дни.

Сообщается, что Мерц все больше опасается, что иранская война усугубит огромные экономические проблемы его страны – при этом и без того страдающий производственный сектор Германии получит еще один удар из-за стремительно растущих цен на энергоносители. Он также беспокоится, что это может затормозить усилия Европы по прекращению полномасштабной войны России в Украине и потенциально спровоцировать новый кризис беженцев как раз в тот момент, когда он борется за то, чтобы не дать ультраправой антииммиграционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) стать самой популярной политической силой в стране.

Мерц также осудил решение администрации Трампа смягчить нефтяные санкции против России в попытке снизить мировые цены на нефть, опасаясь, что этот шаг послужит лишь пополнению военного бюджета Кремля и поддержит полномасштабное вторжение Москвы в Украину. Он назвал этот шаг "ошибочным". "Мы хотим гарантировать, что Россия не воспользуется войной в Иране для ослабления Украины", – добавил Мерц.

"Бесконечная война"

Мерц посылал противоречивые сигналы по Ирану с тех пор, как США и Израиль начали свои атаки. На следующий день после первого штурма Мерц выразил сомнение в том, что им удастся свергнуть режим в Тегеране, и предупредил о "трясине" по иракскому сценарию. Тем не менее, по его словам, Германия не в том положении, чтобы "читать нотации" своим союзникам, и поддерживает их цель – смену режима.

Эти противоречивые сигналы привели даже к замешательству правительства Ирана относительно позиции Германии.

"Мы не знаем, какова реальная позиция Германии", – заявил посол Ирана в Германии Маджид Нили Ахмадабади. "Мы слышим разные голоса внутри правительства".

Однако Мерц занял несколько более жесткую позицию в отношении ударов США и Израиля, когда, стоя рядом с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в Берлине, выразил обеспокоенность тем, что у США и Израиля нет плана по прекращению конфликта. "Мы не заинтересованы в бесконечной войне", – сказал тогда Мерц.

"Экономические страхи и страх перед беженцами"

Мерцем, в частности, движут экономические риски затяжной войны, особенно учитывая, что энергоемкий производственный сектор Германии, который начал буксовать еще до начала войны, особенно уязвим к скачкам цен. "Перспективы роста, вероятно, продолжат ухудшаться", – написала Вероника Гримм, один из ведущих экономистов страны, в эссе для немецкой газеты Handelsblatt. "Для Германии это означает, что надежды на возврат к росту снова подавлены".

Ожидается также, что Германия окажется в числе стран ЕС, наиболее пострадавших, если эскалация войны на Ближнем Востоке приведет к новому кризису беженцев. Германия была бы самым популярным направлением для иранцев, бегущих от войны: 28 процентов иранцев назвали ее наиболее вероятным местом назначения, согласно исследованию берлинского фонда Rockwool Foundation. Это во многом связано с тем, что в Германии уже проживает большое количество иранских беженцев.

"Германия не является стороной этой войны, и мы не хотим ею становиться", – сказал Мерц. "И в этом отношении все наши усилия сосредоточены на прекращении войны".

США пообещали вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию о лидерах Ирана. Госдеп США подчеркивает, что КВИР несет ответственность за многочисленные нападения на американцев и объекты США, в частности те, которые привели к гибели граждан США.

Путин предлагал Трампу перевезти в Россию 450 кг обогащенного урана Ирана.

450 килограмм иранского урана, обогащенного до 60%, всего за несколько недель можно превратить в уран для военного назначения и которого хватит на изготовление более чем 10 ядерных бомб.

