Можно ли есть яйца каждый день: диетологи назвали безопасную норму

Некоторым людям стоит быть с этм продуктом осторожнее.

Омлет или яичница – это простой и универсальный вариант завтрака. Однако многие люди сомневаются в том, можно ли есть яйца каждый день. Дискуссии возникают в основном из-за холестерина, который содержится в яйцах, хотя в то же время они являются превосходным источником белка и содержат ценные питательные вещества. Как пишет origo.hu, влияние яиц на организм сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Польза и недостатки зависят как от количества, так и от того, как они включены в рацион.

Регулярное употребление яиц способствует адаптации организма: печень вырабатывает меньше холестерина, а белок помогает строить и восстанавливать мышцы. Они также обеспечивают чувство сытости на более длительное время, способствуя стабилизации уровня сахара в крови и даже уровня энергии.

Для большинства здоровых людей безопасно употреблять одно яйцо в день. При активном образе жизни или специальной диете можно даже есть больше, особенно если частично заменить желток белком. Однако при наличии определенных проблем со здоровьем – таких как высокий уровень холестерина или диабет – стоит учитывать эту меру.

В чем польза от употребления яиц

Яйца содержат несколько важных витаминов и минералов: витамины А, D, Е, В12, фолиевую кислоту, рибофлавин, селен, цинк.

К преимуществам яиц относятся:

высокая биологическая ценность белка;

содержит все незаменимые аминокислоты;

способствуют наращиванию мышечной массы;

обеспечивают чувство сытости на более длительное время;

поддерживают работу мозга (холин);

улучшают зрение (лютеин, зеаксантин);

поддерживают здоровье костей (витамин D).

Недостатки яиц

Недостатки яиц проявляются толькодля некоторых категорий людей:

высокое содержание холестерина в желтке;

у некоторых людей может повышаться уровень ЛПНП;

чрезмерное потребление не рекомендуется диабетикам;

в зависимости от способа приготовления, они могут быть жирными;

их часто едят с нездоровыми гарнирами.

Яйца содержат холестерин, но у большинства людей они не вызывают значительного повышения уровня холестерина в крови. Организм способен регулировать собственное производство холестерина, поэтому он адаптируется к потребленному количеству. Однако некоторые люди могут быть более чувствительны, поэтому для них важна умеренность потребления.

Полезен ли яичный желток или вреден?

Желток содержит самые ценные питательные вещества, поэтому в целом он полезен. Однако из-за содержания холестерина в некоторых случаях – например, при сердечно-сосудистых заболеваниях – его потребление стоит ограничить.

Как правильно готовить яйца?

Наиболее полезные способы приготовления:

вареные яйца;

яйца всмятку;

яйца, приготовленные на пару;

яичница-болтунья с небольшим количеством жира.

Стоит избегать жарки в большом количестве масла и жировых добавок, так как они могут снизить принципиально полезные свойства яиц.

Ранее диетологи ответили, как определить, какой тип завтрака - овсянка или яичница - подходит именно вам.

Вас также могут заинтересовать новости: