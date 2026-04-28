Можно ли есть яйца каждый день: диетологи назвали безопасную норму

Омлет или яичница – это простой и универсальный вариант завтрака. Однако многие люди сомневаются в том, можно ли есть яйца каждый день. Дискуссии возникают в основном из-за холестерина, который содержится в яйцах, хотя в то же время они являются превосходным источником белка и содержат ценные питательные вещества. Как пишет origo.hu, влияние яиц на организм сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Польза и недостатки зависят как от количества, так и от того, как они включены в рацион.
Регулярное употребление яиц способствует адаптации организма: печень вырабатывает меньше холестерина, а белок помогает строить и восстанавливать мышцы. Они также обеспечивают чувство сытости на более длительное время, способствуя стабилизации уровня сахара в крови и даже уровня энергии.
Для большинства здоровых людей безопасно употреблять одно яйцо в день. При активном образе жизни или специальной диете можно даже есть больше, особенно если частично заменить желток белком. Однако при наличии определенных проблем со здоровьем – таких как высокий уровень холестерина или диабет – стоит учитывать эту меру.
В чем польза от употребления яиц
Яйца содержат несколько важных витаминов и минералов: витамины А, D, Е, В12, фолиевую кислоту, рибофлавин, селен, цинк.
К преимуществам яиц относятся:
- высокая биологическая ценность белка;
- содержит все незаменимые аминокислоты;
- способствуют наращиванию мышечной массы;
- обеспечивают чувство сытости на более длительное время;
- поддерживают работу мозга (холин);
- улучшают зрение (лютеин, зеаксантин);
- поддерживают здоровье костей (витамин D).
Недостатки яиц
Недостатки яиц проявляются толькодля некоторых категорий людей:
- высокое содержание холестерина в желтке;
- у некоторых людей может повышаться уровень ЛПНП;
- чрезмерное потребление не рекомендуется диабетикам;
- в зависимости от способа приготовления, они могут быть жирными;
- их часто едят с нездоровыми гарнирами.
Яйца содержат холестерин, но у большинства людей они не вызывают значительного повышения уровня холестерина в крови. Организм способен регулировать собственное производство холестерина, поэтому он адаптируется к потребленному количеству. Однако некоторые люди могут быть более чувствительны, поэтому для них важна умеренность потребления.
Полезен ли яичный желток или вреден?
Желток содержит самые ценные питательные вещества, поэтому в целом он полезен. Однако из-за содержания холестерина в некоторых случаях – например, при сердечно-сосудистых заболеваниях – его потребление стоит ограничить.
Как правильно готовить яйца?
Наиболее полезные способы приготовления:
- вареные яйца;
- яйца всмятку;
- яйца, приготовленные на пару;
- яичница-болтунья с небольшим количеством жира.
Стоит избегать жарки в большом количестве масла и жировых добавок, так как они могут снизить принципиально полезные свойства яиц.
