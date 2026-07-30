В XIX веке туалеты в поездах пропускали пыль и мусор: изобретатель нашел простое решение

В то время железные дороги расширялись по всей территории США.

В 1874 году афроамериканский изобретатель Льюис Ховард Латимер разработал усовершенствованную систему санузлов для поездов. Он создал решение, которое сделало путешествия на поезде более безопасными и чистыми, пишет The Economic Times.

Отмечается, что Латимер совместно с Чарльзом У. Брауном запатентовал "унитаз для железнодорожных вагонов". Их конструкция предотвращала попадание пыли, ветра и мусора в вагоны через отверстие туалета.

В издании подчеркнули, что это изобретение стало одним из важных ранних достижений Латимера до того, как он получил признание за свою работу в области электрического освещения. Его работа по-прежнему остается частью истории американских инноваций.

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В то время, когда железные дороги расширялись по всей территории США, путешествия на поезде становились все более распространенными. Комфорт пассажиров и санитарные условия были важными вопросами.

Изобретение Латимера и Брауна включало в себя поворотную нижнюю часть, которая автоматически закрывалась при открытии крышки туалета. Эта конструкция предотвращала попадание пыли в вагон и не позволяла ветру проникать через отверстие.

Это простое механическое усовершенствование сделало железнодорожные туалеты более практичными и помогло уменьшить проблемы, с которыми сталкивались пассажиры.

Ученые изобрели фонарик, который светится десятилетиями

Ранее компания Xedge выпустила в продажу специальный фонарик-брелок, который может светиться до 25 лет без каких-либо батареек или подзарядки. Компактное устройство NoxTi длиной около 45 мм выполнено из титана.

Внутри этого устройства находится герметично запечатанная капсула с тритием – изотопом водорода, который используется, например, в часах и аварийных указателях. В процессе естественного распада тритий излучает слабые частицы, которые взаимодействуют с люминофором внутри стеклянной трубки, вызывая постоянное свечение. Этот процесс не требует внешнего источника энергии и продолжается годами, говорится в публикации.

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