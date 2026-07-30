В Польше завыли сирены во время удара РФ по Украине: что произошло

Власти подтвердили угрозу ударов с воздуха.

В ночь на 30 июля Россия провела массированную ракетную атаку по Украине, в том числе вблизи границы с Польшей. На этом фоне в Люблине и большинстве населённых пунктов Люблинского воеводства завыли сирены тревоги – власти подтвердили, что существовала угроза ударов с воздуха.

"Это информация непосредственно из Правительственного центра безопасности. Это достоверная и подтверждённая информация", – сообщил Wirtualnej Polsce пресс-секретарь люблинского воеводы Марцин Бубич.

Уже через несколько минут, около 3:59, в Люблине включили сирены, отменяющие угрозу. По данным СМИ, тревога этим утром прозвучала в большинстве населённых пунктов Люблинского воеводства, за исключением северных повятов. В частности, сирены было слышно в Красныставе.

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"Сегодня перед 4 часами мы получили уведомление об угрозе с воздуха – в связи с многочисленными ракетными атаками на Украину, в том числе проводимыми вблизи границы с Польшей", – сообщил жителям бургомистр Красныстава Даниэль Мицюла. По его словам, система оповещения сработала исправно и в соответствии с процедурами, а после прекращения угрозы жители услышали ещё один сигнал, информирующий о её отмене.

Пресс-секретарь люблинского воеводы добавил, что все повятовые центры кризисного управления находятся на прямой линии связи с воеводой, а ситуация постоянно координируется и проверяется.

Была угроза ударов с воздуха

Сегодня утром польские правоохранители получили сообщение от WCPR (воеводского центра управления кризисными ситуациями) о том, что в Билгорайском повяте между населёнными пунктами Тарнава-Колония и Бискупице был слышен мощный взрыв.

Дежурный офицер направил на место полицейские патрули. "После 5:00 утра сотрудники между сёлами Тарнава-Колония и Токары обнаружили на поле воронку примерно в 2 км от построек, а также разбросанные элементы неопознанного объекта", - говорится в сообщении Полиции Люблина в соцсети X (Twitter).

Сообщается, что сейчас то место оцеплено полицией. О происшествии были уведомлены соответствующие службы, включая Военную жандармерию (ŻW), Агентство внутренней безопасности (ABW), Службу военной контрразведки (SKW) и окружную прокуратуру в Люблине.

На место были направлены контртеррористические подразделения полиции. Работы на месте продолжаются.

Другие новости о прошедшей массированной атаке России

Ранее УНИАН сообщал, что на Украину летели 74 ракеты и сотни дронов. Основным направлением удара были Киевская и Львовская области. Также были атакованы Днепропетровская, Сумская, Винницкая, Полтавская, Николаевская и Ивано-Франковская области.

Кроме того, мы также рассказывали, что взрывы также были во Львове. Горят жилые дома на улицах Патона и Выговского. Под завалами все еще могут быть люди.

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