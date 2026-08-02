Какие поступки совершают психически и эмоционально незрелые люди: приведено 6 примеров

Психически и эмоционально незрелых людей можно распознать по их раздражающим моделям поведения.

Все мы знаем людей, которые, кажется, всегда оказываются в хаосе, который они сами и создают. Они притягивают к себе драматические события и чрезмерно раздувают ситуации. Находиться рядом с незрелыми людьми – это очень изматывает, пишет Your Tango.

По мнению издания, когда люди не могут избавиться от вредных привычек, приобретенных в молодости, это может привести к определенным и довольно раздражающим моделям поведения, из-за которых им чрезвычайно сложно наладить настоящие отношения.

Эмоционально и психически незрелые люди совершают следующие поступки, которые раздражают всех остальных:

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1. Обычно они начинают споры

Издание пояснило, что дети не понимают, что они не являются центром вселенной. Они часто расстраиваются, когда не добиваются своего, и в результате вступают в споры, поскольку еще недостаточно зрелы, чтобы самостоятельно решать свои проблемы.

"Такое поведение вполне естественно для детей, но не для взрослых", – отмечает издание.

В то время как люди, умеющие разрешать конфликты, могут спокойно и с уважением выходить из споров. А вот незрелые люди не могут преодолеть эту детскую стадию.

"Они устраивают ссоры из-за мелочей, которые на самом деле не являются проблемами. Поэтому, когда кто-то из их окружения втягивается в эти драмы, это их очень раздражает", – отмечается в статье.

2. Незрелые люди часто создают ненужные отходы

Издание констатирует, что зрелые люди хорошо осознают своё влияние на окружающий мир. Они ставят себе за приоритет никогда не бросать мусор и избегать одноразового пластика, когда это возможно. А вот для эмоционально и психически незрелого человека это последнее, о чём он думает.

Именно заботы часто не хватает незрелым людям. Они могут даже не осознавать, сколько мусора они производят, а даже если и осознают, то, вероятно, им все равно.

3. Они хранят ненужные вещи

По мнению издания, хотя расточительство – это плохо, но и хранить всё, что когда-либо у вас было, тоже нехорошо. Некоторые люди хранят всё, потому что слишком привязываются к этим вещам. Они испытывают ностальгию, поскольку эти предметы напоминают им о важных моментах.

Это означает, что им, вероятно, трудно поддерживать в доме чистоту и порядок. Их жилье может быть чрезмерно загроможденным и неудобным для пребывания других людей. И они могут даже не пользоваться теми вещами, которые считают для себя такими важными.

4. Эти люди перекладывают вину на других

Объясняется, что быть зрелым означает понимать, что вы не всегда правы. Даже если ваши чувства обоснованы, столь же обоснованы и чувства другого человека.

"Зрелые люди умеют поставить себя на место другого человека и понять, где они ошиблись. Они знают, что эмпатия помогает легче принять на себя ответственность", – говорится в публикации.

Зато незрелые люди не могут признать, что ошиблись. Издание предполагает, что у них нет навыков рефлексии относительно своих поступков, а это означает, что они не руководствуются сочувствием и не признают никаких провин.

5. Отменяют планы в последнюю минуту

Отмечается, что с людьми, которые постоянно отменяют договоренности, трудно иметь дело, поскольку это создает у других ощущение, будто они тратят свое время впустую и их игнорируют.

Издание отметило, что отменять договоренности, когда происходит что-то непредвиденное, – это нормально, но когда это становится привычкой, это очень раздражает. Это вызывает у людей беспокойство и заставляет их думать, что они недостаточно интересны, чтобы с ними общаться.

Предполагается, что незрелые люди отменяют договоренности, не задумываясь, и не всегда осознают, как это влияет на других.

6. Незрелые люди известны тем, что подражают другим

В публикации подчеркивается, что индивидуальность и уникальность – это то, что делает нас теми, кем мы являемся. Они привносят новые идеи и взгляды в жизнь других и позволяют людям стать более зрелыми версиями самих себя.

Поэтому, когда люди прилагают чрезмерные усилия, чтобы копировать других – будь то стиль или манеры поведения, – это выглядит крайне незрело. Им не хватает эмоциональной и психической зрелости, чтобы осознать: им нужно сформировать собственную идентичность.

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