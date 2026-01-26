Как отчистить унитаз от налета и ржавчины: эксперт по клинингу дала простой совет

Не потребуется ни агрессивных химикатов, ни бесконечной чистки.

Известковый налет и пятна ржавчины на унитазе - распространенное явление, но отчистить их не так и просто. Однако если воспользоваться методом эксперта по клинигу Марты Стюарт, то справиться с этой проблемой не составит труда, и для этого вам не понадобятся сильнодействующие химикаты. Чтобы вернуть унитазу чистоту и свежесть, вам потребуется всего один кухонный ингредиент - уксус.

Метод Марты по борьбе с пятнами от жесткой воды

Многие коммерческие средства для чистки туалетов используют сильные кислоты или формулы на основе отбеливателя. Хотя они могут быть эффективны, у них часто есть недостатки: сильные испарения, потенциальное повреждение сантехники, экологические проблемы и ненужное воздействие агрессивных ингредиентов.

Подход Марты, напротив, предлагает проверенное натуральное чистящее средство - уксус, который достаточно силен, чтобы расщеплять минеральные отложения, но достаточно мягок для регулярного использования.

Инструкция

1. Добавьте уксус в унитаз. Начните с обычного белого дистиллированного уксуса. Отмерьте примерно полстакана и вылейте его прямо в чашу унитаза, направляя струю к стенкам, чтобы уксус покрыл загрязненные участки.

2. Оставьте на некоторое время. Для легких загрязнений часто достаточно нескольких минут. Для более выраженных отложений или изменения цвета проявите терпение. Оставив уксус на час, вы дадите ему время размягчить стойкие отложения.

3. Протрите внешнюю поверхность. Заодно не забудьте про внешнюю поверхность унитаза. "Распылите на внешнюю поверхность унитаза смесь уксуса и воды в равных частях, двигаясь сверху вниз, и протрите мягкой тканью или губкой", – говорит Марта.

4. Чистка и смыв. После того, как уксус подействует, аккуратно почистите внутреннюю часть чаши унитаза ёршиком. Вы заметите, что пятна удаляются легче, требуя гораздо меньше усилий, чем при сухой чистке. После очистки смойте всё водой.

Когда повторять процесс

В районах, где распространена жесткая вода, пятна могут быстро вернуться, если их не удалять. В тако случае увеличьте частоту чистки до двух раз в неделю, чтобы ваш фарфор сиял чистотой.

Распространенные ошибки, которых следует избегать

Использование абразивных инструментов : пемза или металлические щетки могут поцарапать фарфор, что увеличивает вероятность появления новых пятен.

Смешивание чистящих средств : никогда не смешивайте уксус с отбеливателем или средствами на основе аммиака; это может привести к образованию опасных паров и химическим реакциям.

Слишком долгое ожидание : чем дольше минеральные отложения остаются, тем сложнее их удалить. Лучше всего действовать как можно раньше.

