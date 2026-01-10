Как почистить двери в душевой кабине: эксперты назвали метод, который не оставит пятен

Стоит помнить, что не все стеклянные двери душевой кабины одинаковы.

Регулярная чистка стеклянных дверей душевой кабины необходима для сохранения их прозрачности и защиты от постоянных повреждений или царапин. Поэтому два эксперта поделились своими лучшими советами по их чистке для издания Southern Living, чтобы вы могли наслаждаться каждым посещением душа.

"Оставлять мыльные пятна и минеральные отложения на стекле - это все равно, что оставить красное вино на белой рубашке: чем дольше вы это игнорируете, тем хуже становится. Регулярный уход предотвращает повреждение стекла отложениями и превращение простого протирания в полномасштабный проект по восстановлению", - отметил основатель Tidy Casa, службы по уборке домов, Райан Нолл.

В то же время президент компании Glass Doctor Джереми Сибли советует мыть стекло душевой кабины и окна в ванной комнате раз в неделю, ведь там может образовываться плесень.

"Без особых усилий, используя скребок после душа или протирая губкой или чистящей губкой раз в неделю, можно предотвратить накопление и образование налета от жесткой воды, что может привести к дорогостоящим ремонтам в будущем", - заверил он.

Однако стоит помнить, что не все стеклянные двери душевой кабины одинаковы. Некоторые имеют покрытие, отталкивающее воду или отпечатки пальцев.

"Использование неправильного моющего средства может повредить покрытие или помутить стекло. Всегда сначала тестируйте", - подчеркнул Нолл.

Что вам понадобится:

распылитель;

дистиллированный белый уксус;

моющее средство для посуды;

неабразивная губка или пенопластовая чистящая губка;

пищевая сода;

микрофибровое полотенце;

скребок.

Что нужно сделать?

Смешайте в равных пропорциях уксус и моющее средство для посуды в распылителе. Обильно опрыскайте раствором стеклянные двери душевой кабины, оставьте его на 10-15 минут, чтобы он растворил грязь и минеральные отложения.

"Очистите дверь неабразивной губкой или пенопластовой чистящей губкой. Тщательно промойте теплой водой, чтобы удалить остатки. Высушите дверь микрофибровой салфеткой, чтобы избежать разводов", - посоветовали в материале.

Также можно почистить стеклянные двери душевой кабины пищевой содой и водой.

Для этого вам нужно сделать пасту из этих ингредиентов, нанести ее на стеклянную дверь с помощью губки, оставить на 10 минут, чтобы удалить стойкие пятна. После чего смойте теплой водой и вытрите микрофибровой салфеткой.

"Я просто добавляю немного уксуса после того, как паста постоит. Она немного зашипит и поможет растворить грязь без дополнительных усилий", - рекомендует Нолл.

Для этого сначала нагрейте уксус в микроволновке, так он гораздо лучше растворит налет.

Как часто чистить стеклянные двери душевой кабины?

В идеале эксперты советуют делать это еженедельно.

"Если вы ежедневно используете скребок и наносите водоотталкивающее средство, вы можете растянуть глубокую чистку на 3-4 недели и все равно сохранить прекрасный вид дверей", - добавляет Нолл.

Другие советы экспертов

