Как полезнее пить кофе: 9 популярных ошибок, которые вредят здоровью

Разнообразие подсластителей и добавок может легко превратить ваш кофе в менее полезный напиток.

Многочисленные исследования подтверждают, что кофе может принести значительную пользу для здоровья. Однако с множеством вариантов ароматизаторов, подсластителей и добавок, которые существуют сегодня, легко переборщить и превратить свою утреннюю чашку кофе в совсем не полезный напиток. Портал verywellhealth.com называет 9 популярных и вредных для здоровья ошибок при употреблении кофе.

1. Чрезмерное использование вредных сливок

Например, всего 2 столовые ложки ванильных сливок могут добавить в ваш напиток еще 60 калорий, 2 грамма жира и 10 граммов сахара. Более здоровым вариантом будет добавление одной-двух ложек обычного несладкого соевого или овсяного молока, которое также обеспечит сливочный вкус без избытка жира и сахара.

2. Чрезмерное использование сахара и искусственных подсластителей

Например, 2 столовые ложки популярного ванильного сиропа могут содержать 80 калорий и 20 граммов добавленного сахара. Вместо этого уменьшите количество обычного подсластителя вдвое и добавьте немного молотой корицы для аромата.

3. Выбор некачественного или неорганического кофе

Многие кофейные зерна низкого качества, выращенные традиционным способом, обрабатываются синтетическими пестицидами и химикатами, которые могут оставаться в вашей чашке, показывают исследования. Длительное употребление этих веществ может привести к проблемам со здоровьем.

4. Чрезмерное употребление кофеина в неподходящее время

В зависимости от вашей чувствительности к кофеину, употребление большого количества кофе может вызывать нервозность и усиление чувства тревоги или стресса. Некоторые люди обнаруживают, что употребление кофе натощак, например, перед завтраком, также может привести к расстройству пищеварения или изжоге.

Кроме того, кофеин может оставаться в организме от шести до четырнадцати часов после прекращения его употребления, утверждают исследования. Если вы пьете кофе днем ​​и вам трудно заснуть, виной тому может быть ваш послеобеденный напиток.

5. Отказ от натуральных усилителей вкуса

Простые кухонные ингредиенты, такие как корица, мускатный орех, какао-порошок или немного ванильного экстракта, могут добавить глубины и теплоты вашей чашке без добавления сахара или искусственных ингредиентов. Эти натуральные усилители придают уникальный вкус и могут обеспечить дополнительные антиоксидантные и противовоспалительные свойства, показывают исследования.

6. Отказ от полезных добавок

Утренний кофе может быть не просто средством для поднятия настроения. Это еще одна возможность включить в свой день полезные ингредиенты, например, какао. Некоторые люди добавляют коллагеновые пептиды в кофе как простой способ поддержать здоровье кожи и восстановление после тренировок.

7. Полагаться на покупной кофе

Упакованные или приготовленные на заказ кофейные напитки из сетевых заведений удобны, но они, как правило, содержат множество ингредиентов, которые добавляют лишние калории, вредные жиры и сахар из сиропов и ароматизаторов. Иногда большой стакан кофе может содержать больше калорий, чем полноценный прием пищи.

8. Забывать о поддержании водного баланса

Кофеин – это мочегонное средство, которое способствует потере жидкости, то есть заставляет вас чаще ходить в туалет, но кофе в основном состоит из воды и не вызывает обезвоживания напрямую.

9. Использование пластиковых кофеварок или капсул

При воздействии горячей воды некоторые виды пластика могут выделять в кофе химические вещества, такие как бисфенол А (BPA) или фталаты. Эти соединения связывают с нарушением гормонального баланса и другими проблемами со здоровьем, показывают исследования.

Ранее эксперты объяснили, почему начинать день с кофе на голодный желудок - не лучшая идея.

