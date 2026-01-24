Какое авокадо принесет больше всего пользы здоровью: диетологи рассказали подробности

Степень зрелости авокадо фактически влияет на то, как ваш организм его переваривает и усваивает питательные вещества.

Большинство людей определяют готовность авокадо с помощью одного простого теста: легкого нажатия. Если плод твердый, то его еще оставляют созревать, но если слишком мягкий - его могут и выбросить. Степень спелости авокадо тоже имеет значение для здоровья человека, пишет Huffpost.

Издание объясняет, что степень спелости авокадо фактически влияет на то, как ваш организм его переваривает, усваивает питательные вещества и даже реагирует метаболически после его употребления.

В статье добавляется, что по мере созревания авокадо меняется его внутренний химический состав. Жиры становятся более доступными, углеводы меняют форму, а уровень антиоксидантов повышается и понижается.

Видео дня

Врачи и специалисты по питанию предполагают, что эти изменения могут влиять на пищеварение, реакцию сахара в крови и усвоение питательных веществ.

"Это означает, что полезные свойства авокадо не являются постоянными, а меняются по мере созревания плода – так же, как и в случае с бананами", – отмечает издание.

Врач по вопросам питания Парт Бхавсар отметил, что с течением времени ферменты разрушают клеточные стенки, что облегчает усвоение жиров организмом. Это также влияет на каротиноиды, такие как лютеин и бета-каротин, биодоступность которых улучшается в среде, богатой жирами.

"Хотя авокадо остается богатым питательными веществами в течение всего своего жизненного цикла, соотношение жиров, клетчатки и антиоксидантов быстро меняется, когда плоды приближаются к пику созревания и проходят его", - отметила диетолог Синтара Брэдли.

Если авокадо еще не созрело, то есть твердое, его не только трудно есть, но и организму труднее его переваривать. Издание объясняет, что на этом этапе большая часть крахмала еще не превратилась в более полезные формы, жиры не так легко усваиваются, а клетчатка более жесткая.

В то же время, когда авокадо начинает мякнуть, оно также становится легче для усвоения организмом. Твердые крахмалы начинают расщепляться, а полезные жиры, содержащиеся во фрукте, становятся легче для усвоения.

"Едва созревшие авокадо легче перевариваются, чем недозрелые, и при этом замедляют поступление сахара в кровь. Они также содержат меньше жира, чем полностью созревшие авокадо, что может быть полезно для людей, которые хотят получить пользу от авокадо, не испытывая тяжести", – отметил диетолог Патрик Райан.

В статье добавляется, что полностью спелые авокадо дают организму наибольшее количество питательных веществ, которые он может фактически использовать, и поэтому организм усваивает их легче всего.

"Спелые авокадо также помогают организму усваивать антиоксиданты и жирорастворимые витамины, которые поддерживают здоровье сердца, балансируют гормоны и уменьшают воспаление", - рассказал Райан.

Стоит знать, что как только авокадо достигает пика спелости, окисление начинает влиять на его питательную ценность.

"Потемнение является признаком того, что полифенолы, которые обладают потенциальными полезными свойствами для здоровья, распадаются и вместо этого начинают бродить", - поделился нутрициолог Парт Бхавсар.

Полезные свойства авокадо: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что кардиолог Дэвид Сабгир поделился, что одним из главных преимуществ авокадо является его влияние на уровень холестерина. Однако этот овощ положительно влияет и на сердце и сосудистую систему.

Также мы писали, что масло авокадо быстро набирает популярность и его используют люди, которые заботятся о своем здоровье. Эксперты поделились полезными свойствами этого масла.

Вас также могут заинтересовать новости: