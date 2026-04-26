Как часто нужно менять щетку для унитаза: эксперты рассказали, сколько она может прослужить

Специалисты рекомендуют промывать щетку после каждого использования.

Если вы чистите щетку для унитаза после каждого использования и время от времени дезинфицируете ее, то она может прослужить довольно долго. Однако, как пишет Southern Living, заменять щетку для унитаза стоит по крайней мере раз в год.

Когда следует заменять щетку для унитаза?

По словам экспертов, следует менять щетку для унитаза каждые 6-12 месяцев. Если щетина погнулась, то можете смело выбрасывать ее.

"Щетка с погнутыми щетинками не сможет качественно вычистить унитаз. Если щетка изменила цвет или имеет неприятный запах - даже после чистки - это еще один признак того, что ее следует заменить. Вонючая щетка с измененным цветом полна бактерий, которые вы просто переносите в унитаз во время чистки", - объяснили в материале.

Однако если вы никогда не моете щетку для унитаза, то ее стоит заменять чаще, например, каждые три месяца.

"Как минимум, мы настоятельно рекомендуем промывать щетку после каждого использования. Вы можете прополоскать щетку в унитазе после окончания чистки, а затем спустить воду в унитазе во второй раз. Повесьте щетку где-нибудь, чтобы она высохла, прежде чем вернуть ее в держатель. Один из простых способов - зажать ручку между унитазом и сиденьем и дать щетке высохнуть", - посоветовали специалисты.

Как дезинфицировать щетку для туалета?

Если дезинфицировать щетку для туалета хотя бы раз в месяц, то она прослужит гораздо дольше. Для этого вам нужно замочить щетку в ведре или промыть ее над унитазом.

Замачивание в ведре

Сначала нагрейте кастрюлю с водой на плите почти до кипения. После чего налейте в ведро около 3-6 литров воды, чтобы замочить щетку. Добавьте 1/3 стакана хлорного отбеливателя, покрутите щетку в воде, а затем оставьте ее замачиваться примерно на 15 минут. После чего повесьте щетку, чтобы она высохла.

Мытье над унитазом

Сначала покрутите щетку в чистом унитазе, чтобы промыть ее. После чего зажмите ручку между унитазом и сиденьем таким образом, чтобы она свисала над чашей.

"Тщательно опрыскайте щетину дезинфицирующим средством, поворачивая ручку во время этого. Затем налейте очень горячую воду в кувшин или бутылку. Вылейте ее на щетку, чтобы промыть, а затем дайте ей высохнуть перед хранением", - порекомендовали в издании.

Другие советы экспертов

