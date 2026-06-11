Кардиологи рассказали, как темный шоколад на самом деле влияет на сердце

Что происходит с холестерином, если заменить молочный шоколад на темный?

Темный шоколад действительно положительно влияет на здоровье сердца – но есть нюансы. Об этом рассказали кардиологи изданию Parade.

Многие слышали, что темный шоколад полезнее молочного, но мало кто понимает, почему именно. Все дело в флаванолах – растительных антиоксидантах, содержащихся в какао. По словам кардиолога Минхала Максхуда, они уменьшают воспаление и окисление вредного холестерина ЛПНП, который отлагается на стенках артерий и повышает риск инфаркта.

Кроме того, по словам кардиолога Джоэла Кана, темный шоколад стимулирует выработку оксида азота, который расслабляет сосуды и улучшает кровообращение. Это помогает снизить артериальное давление.

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"Темный шоколад также повышает чувствительность к инсулину, что в конечном итоге может снизить риск диабета и сердечных заболеваний", – добавляет он.

Что касается холестерина – эффект есть, но скромный. Максхуд объясняет: флаванолы в первую очередь влияют на давление, а не на холестерин. Однако если человек ежедневно ест молочный шоколад и переходит на темный, изменения будут заметны уже через месяц – ведь темный содержит меньше насыщенных жиров и сахара, которые как раз и повышают уровень плохого холестерина.

"Снижение потребления насыщенных жиров остается одной из наиболее доказательно обоснованных диетических стратегий для снижения холестерина ЛПНП", – подчеркнул врач.

Но есть важное предостережение. Темный шоколад – высококалорийный продукт: около 150–170 калорий на 28 граммов.

Врач Кан советует не съедать целую плитку каждый день:

"Небольшой квадратик после ужина, чтобы порадовать вкусовые рецепторы, был бы разумным компромиссом".

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