Украинцев предупредили о дефиците электроэнергии летом: возможны почасовые отключения

Наихудший сценарий предполагает одновременное воздействие жары и новых российских атак на энергетические объекты.

Украина может вновь вернуться к почасовым отключениям электроэнергии летом 2026 года. Даже при условии импорта электроэнергии и активной работы солнечных электростанций энергосистема рискует столкнуться с дефицитом мощностей из-за последствий российских атак. Об этом сообщают эксперты украинского аналитического центра DiXi Group.

По оценкам экспертов, если лето будет умеренно теплым и новых масштабных ударов по энергетической инфраструктуре не произойдет, дефицит в часы пикового потребления может достичь около 0,7 ГВт. Однако в случае продолжительной жары этот показатель может вырасти до 2,4 ГВт.

Ситуацию осложняет и плановое техническое обслуживание энергоблоков атомных электростанций, которые остаются основой украинской генерации.

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В DiXi Group отмечают, что с ростом температуры воздуха почасовые отключения могут стать неизбежными. Более того, нехватка электроэнергии возможна даже в ночное время, когда уровень потребления традиционно является самым низким.

Наихудший сценарий предполагает одновременное воздействие жары и новых российских атак на энергетические объекты. В таком случае дефицит может достичь 6,2 ГВт при прогнозируемом спросе на уровне 15,8 ГВт, что составляет почти 40% от необходимого объема.

Напомним, в течение зимы 2025–2026 годов из-за массированных ударов РФ было повреждено более половины генерирующих мощностей страны. В некоторые периоды жители Киева оставались без света по 14–16 часов в сутки.

Эксперты отмечают, что стабильность энергосистемы этим летом в значительной степени будет зависеть от погодных условий, объемов импорта электроэнергии и отсутствия новых атак на критическую инфраструктуру.

Отключения света

Напомним, в мае директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозировал, что в Украине могут вернуться отключения света продолжительностью до четырех часов в сутки при условии, если температура воздуха превысит 35°C, даже при отсутствии новых ударов со стороны Российской Федерации.

Ранее в комментарии УНИАН энергетический эксперт Геннадий Рябцев сообщил, что отключения света для населения летом возможны в случае ухудшения погоды и массированных российских ракетных атак. Однако, по словам эксперта, у Украины есть шансы пройти летний сезон с минимальными отключениями.

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