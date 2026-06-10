Командир объяснил, можно ли ещё спасти Константиновку от захвата россиянами

Бойцы 28-й бригады удерживают позиции за Константиновкой и в окрестностях, одновременно ведя бои в самом городе.

В Константиновке украинские военные ведут городские бои с личным составом российских оккупантов, проникших в город. По словам командира батальона беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сергея Ярого, к зачистке города привлечены штурмовые подразделения.

"Сама Константиновка находится в полуокружении из-за того, что противник продвинулся в районе Часового Яра и Берестков. Поэтому ситуация очень сложная с точки зрения логистики в сам город, ведь она осуществляется по двум основным маршрутам, которые противник пытается максимально контролировать. Из-за этого логистика находится в очень напряженном состоянии: эвакуация, снабжение и ввод нашей пехоты в Константиновку очень затруднены", - рассказал он изданию hromadske.

Комбат утверждает, что "кольцевая зона" сейчас фактически начинается от Краматорска и тянется до самой Константиновки - автомобили попадают под обстрел уже на выезде из Краматорска.

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Ярый отметил, что бойцы 28-й бригады удерживают позиции за Константиновкой и на окраинах и одновременно ведут бои в самом городе, а также выбивают вражеские группы из самого города штурмовые подразделения. Он добавил:

"Противник под прикрытием зеленых насаждений начинает просачиваться непосредственно в город. Его группы, проникшие в город, уже достаточно многочисленны, и наша пехота уже ведет городские бои на флангах самой Константиновки".

По его словам, россияне движутся парами, перемещаются группами от одного укрытия к другому, скапливаются в промежуточных точках и продолжают движение в сторону города. Он убежден, что ситуацию еще можно изменить и спасти город.

Прогнозы экспертов относительно Константиновки

Ранее военный обозреватель Денис Попович заявил, что существует риск того, что РФ может захватить Константиновку уже к концу лета.

"Может случиться так, что мы сейчас говорим об общем срыве весенне-летней фазы наступательных действий российской армии на востоке, на юге. Но вот приз в виде Константиновки они могут взять в течение этого лета. И это реальный риск", - отмечал он.

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