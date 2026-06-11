Сгорел изнутри: корвет РФ, пострадавший в Кронштадте, может быть безвозвратно утрачен

В результате пожара внутрь корпуса обрушились элементы палубы и радиолокационная мачта. Именно на ней размещались ключевые системы корабля.

Российский ракетный корвет проекта 20380 "Бойкий", который был поражен украинскими беспилотниками на территории Кронштадтской военно-морской базы, скорее всего, не подлежит восстановлению. Такой вывод сделал исследователь MT Anderson после анализа новых спутниковых снимков сухого дока.

На обнародованных кадрах зафиксированы масштабные разрушения надстройки корабля, значительные деформации корпуса и следы мощного пожара, охватившего внутренние помещения корвета.

Особенно заметны повреждения в районе кормовой части, где расположены выхлопные системы. Это может свидетельствовать о воздействии чрезвычайно высоких температур, которые распространялись изнутри судна. Не исключено, что серьезно пострадали и сами выхлопные каналы.

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Кроме того, в результате пожара внутрь корпуса обрушились элементы палубы и радиолокационная мачта. Именно на ней размещались ключевые системы корабля: антенны радиолокационных станций, средства связи, оборудование системы распознавания "свой-чужой" и другие элементы боевого управления.

О полном выгорании внутренних отсеков также свидетельствуют многочисленные следы обугливания на кормовой надстройке и вблизи вертолетной площадки.

По оценке MT Anderson, масштабы разрушений настолько значительны, что восстановление корабля выглядит практически невозможным.

Поражение российской базы ВМС в Кронштадте

Напомним, утром 3 июня украинские ударные беспилотники атаковали Кронштадтскую военно-морскую базу под Санкт-Петербургом. На момент удара корвет "Бойкий" находился в сухом доке имени Велещинского, где проходил плановый ремонт, который длился с февраля 2026 года.

Опубликованные тогда видеозаписи свидетельствовали как минимум о двух попаданиях дронов. После этого на борту вспыхнул масштабный пожар, дым от которого был виден за несколько километров от места инцидента.

Отметим, что "Бойкий" является третьим корветом проекта 20380 типа "Стерегущий" в составе Балтийского флота РФ. Корабль вошел в состав российского флота в 2013 году и был оснащен противокорабельными ракетами Х-35, зенитным комплексом "Редут", артиллерийским и противолодочным вооружением, а также мог базировать вертолет Ка-27.

Если информация о невозможности ремонта подтвердится официально, "Бойкий" станет одним из самых дорогих кораблей ВМФ РФ, потерянных в результате ударов украинских беспилотников.

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