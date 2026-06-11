Одна чайная ложка этого космического вещества весит больше, чем все люди на Земле вместе взятые

Ученые измерили самое плотное вещество во Вселенной.

Чайная ложка вещества из нейтронной звезды весила бы примерно два миллиарда тонн – это в три-четыре раза больше, чем совокупный вес всего человечества, пишет Space Daily.

Нейтронная звезда – это то, что остается после взрыва массивной звезды, объясняют астрофизики. По их данным, когда звезда в 7–20 раз больше Солнца исчерпывает топливо, ее ядро сжимается под собственным весом до шара диаметром всего 20 километров – примерно как небольшой город. Но масса внутри – до двух масс Солнца.

Чтобы понять масштаб: все человечество весом примерно 8 миллиардов человек по 50 килограммов каждый весит около полумиллиарда тонн. Одна чайная ложка материи нейтронной звезды перевесит это примерно в четыре раза.

Видео дня

"Если взять гору Эверест и втиснуть ее в нечто вроде кубика сахара, именно о такой плотности мы и говорим", – пояснил главный исследователь миссии NASA NICER Кит Гендро.

Обычное вещество – ваше тело, стол, земля под ногами – в основном представляет собой пустое пространство, напоминают физики. Атом напоминает крошечное ядро посреди огромного стадиона. В нейтронной звезде гравитация настолько мощна, что это пространство буквально "выдавливается" – электроны сливаются с протонами, и остаются только нейтроны, упакованные с ядерной плотностью.

Принести такое вещество на Землю невозможно даже теоретически, подчеркивают исследователи. Без гравитации самой звезды материя мгновенно распалась бы с выделением энергии, превышающей мощность термоядерной бомбы.

Первый такой объект обнаружила аспирантка Кембриджского университета Джоселин Белл Бернелл еще 28 ноября 1967 года – случайно, анализируя бумажные графики радиотелескопа.

Сегодня известно несколько тысяч подобных объектов. В 2017 году столкновение двух нейтронных звезд в 130 миллионах световых лет от нас высвободило за доли секунды больше тяжелых элементов, чем есть на всей Земле, добавляют астрофизики.

Другие новости космоса

Ранее УНИАН писал, что "Пионер-10" – космический зонд, запущенный в 1972 году, который должен был отработать 21 месяц, но проработал три десятилетия. В декабре 1973 года он первым из рукотворных аппаратов приблизился к Юпитеру и передал снимки крупнейшей планеты Солнечной системы, а в 1983 году стал первым объектом, покинувшим область орбит всех известных планет.

Сегодня аппарат, на борту которого закреплена золотистая табличка с посланием человечества внеземным цивилизациям, летит в направлении звезды Альдебаран – и по расчетам ученых, это путешествие продлится более 2 миллионов лет.

Вас также могут заинтересовать новости: