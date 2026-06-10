Россияне ударили по многоэтажке в Павлограде: много пострадавших

В больнице в тяжелом состоянии находится 75-летняя женщина.

Вечером 10 июня российские военные атаковали Павлоград в Днепропетровской области, в результате чего, по последним данным, пострадали 12 человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

По его словам, в результате удара поврежден многоэтажный дом, там возник пожар.

"В Павлограде уже 12 раненых из-за атаки россиян по многоэтажке. В больнице в тяжелом состоянии находится 75-летняя женщина. Остальные пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. Дальше будут лечиться амбулаторно", - отметил он.

Видео дня

Также среди пострадавших есть 13-летний мальчик.

Житель поврежденного дома в Павлограде рассказал "Суспильному", что во время атаки находился дома. По его словам, войска РФ обстреливают рядом с домом не впервые:

"Успел спрятаться, как говорится, за две стены. Ударная волна была очень сильной. Вы же сами видите, что здесь творится - ничего хорошего. Дом пострадал, окна вылетели. Два были выбиты еще в тот раз, когда был прилет. Я закрыл их фанерой. Там, где стекло осталось, сейчас вылетело. Плюс у меня здесь еще машина стояла, тоже вся разбита".

По словам женщины, которая живет напротив поврежденного в результате атаки дома, раздались два мощных взрыва, а перед этим был слышен звук "Шахеда".

"Летящий дрон, и мы услышали, как он попал в дом. Дом как раз напротив моего дома. Потом второй взрыв. Я не очень поняла, что это... Еще шок. Я думала, что у меня окна вылетели. Но, слава Богу, все окна целы. Собаки целы. И это, наверное, самое главное", - сказала она.

Удары РФ по Украине

Российская оккупационная армия утром 8 июня нанесла по Одессе удар с помощью дронов, в результате чего произошло попадание в остановку общественного транспорта в Киевском районе, ранения получили водитель маршрутки и две женщины, которые ждали транспорт.

Вас также могут заинтересовать новости: