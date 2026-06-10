Тысячи смертей за секунду: столкновение судов на скорости менее 2 км/ч уничтожило город

Столкновение двух судов привело к самому мощному неядерному взрыву в истории, который за считанные секунды уничтожил значительную часть города и унес жизни почти двух тысяч человек.

В декабре 1917 года в канадском городе Галифакс произошла катастрофа, которую до сих пор считают одним из самых мощных неядерных взрывов в истории человечества. Причиной трагедии стало столкновение двух судов в узком проливе гавани – на скорости всего около 1,6 км/ч, пишет Indian Defence Review.

Во время Первой мировой войны Галифакс был одним из ключевых портов для перевозки военных грузов через Атлантический океан.

6 декабря 1917 года французское грузовое судно "Монблан" перевозило около 2367 тонн взрывчатых веществ. В узкой части гавани оно встретило норвежский пароход "Имо".

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Оба корабля пытались разминуться, однако из-за недоразумения во время маневрирования произошло столкновение. Нос "Имо" врезался примерно на 2,7 метра в борт французского судна.

Удар вызвал появление искр, которые подожгли опасный груз на борту "Монблана".

Взрыв, который опередил атомную эру

Через некоторое время после пожара произошел гигантский взрыв. На тот момент это был самый мощный искусственный взрыв в истории человечества.

Ударная волна уничтожила более 2,5 квадратных километра городской застройки. В гавань ворвалась волна высотой около 18 метров, которая затопила несколько кварталов города.

Сила взрыва была настолько велика, что судно "Имо" выбросило на берег.

Почти две тысячи погибших

По официальным данным, погибли 1963 человека, еще около 9 тысяч получили ранения. Было разрушено более 1600 зданий, а обломки разлетелись на многие километры вокруг.

Особенно трагичным стало то, что большинство жертв были не моряками, а обычными жителями Галифакса, которые в то утро занимались повседневными делами.

В то время в городе проживало чуть более 80 тысяч человек, поэтому катастрофа унесла более 2% населения всего за несколько секунд.

После взрыва власти пересмотрели правила судоходства в гавани. В частности, было введено ограничение, согласно которому через узкий пролив одновременно может проходить только одно судно.

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