В Индийском океане обнаружили самое глубокое и обширное 'кладбище китов' (фото)

Самая большая туша, обнаруженная исследователями, представляла собой пятиметровый скелет антарктического малого полосатика.

В юго-восточной части Индийского океана обнаружено самое древнее, самое глубокое и самое обширное из когда-либо найденных кладбищ китов, окаменелости которых датируются более чем 5 миллионами лет. Об этом пишет The Guardian.

"Падение китов" - термин, обозначающий опускание мертвых китов на дно океана - не редкость, но большинство из них обнаруживаются на глубине менее 4 км. В отличие от них, недавно обнаруженный некрополь достигает глубины более 7 км и простирается на сотни миль по морскому дну.

Более того, исследователи обнаружили разлагающиеся туши, кишащие жизнью.

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"Это открытие демонстрирует, что эти экстремальные и неисследованные среды являются домом для видов и экосистем, до сих пор неизвестных науке, и что мы, следовательно, еще далеки от понимания истинного биоразнообразия нашей планеты. Более того, это показывает нам, что жизнь может адаптироваться и эволюционировать даже в экстремальных условиях, где отсутствует свет и чрезвычайно высокое давление", - сказал доктор Джованни Бьянуччи, соавтор исследования из Пизанского университета.

Он добавил, что исследование также предоставило уникальную информацию о существах, включая "загадочных и неуловимых" клюворылых китов.

В статье, сопровождающей исследование, Стивен Дж. Годфри из Морского музея Калверта в США описал это место захоронения как "поистине уникальное открытие", заявив, что на этом участке может быть сделано еще много интересных находок:

"Исследование напомнило мне трейлер к первой части серии эпических фильмов".

Как проводилось исследование

Отмечается, что группа ученых из Китая, Италии и Новой Зеландии использовала подводный аппарат для исследования района траншей и хребтов в юго-восточной части Индийского океана, известного как зона разлома Диамантина. Она образовалась от 60 до 50 миллионов лет назад, когда австралийский и антарктический континенты разошлись.

Группа, чье исследование было опубликовано в журнале Nature, обнаружила окаменелости китов на глубине до 7002 метров - недалеко от самой глубокой точки зоны разлома Диамантина. Впоследствии они совершили 32 погружения на морское дно, обнаружив 485 окаменелостей китов. а также пять современных природных очагов китового разложения, находящихся на продвинутой стадии.

"Расположенные вдоль оси северо-запад-юго-восток на протяжении 1200 км, эти очаги могут образовывать ранее не выявленный "суперкоридор сообщества, образованного очагами китового разложения", - отметила команда.

Интересно, что самая большая туша, обнаруженная исследователями, представляла собой пятиметровый скелет антарктического малого полосатика. Они также нашли останки вымерших видов, включая окаменелый череп клюворылого кита вида Pterocetus benguelae, возраст которого оценивается в 5,3 миллиона лет, и еще один окаменелый череп нового вида, который команда назвала Pterocetus diamantinae.

Разлагающиеся туши китов были домом для разнообразной жизни, включая ракообразных, моллюсков, костеедящих червей и офиур, среди прочих существ. Многие виды, как отметили исследователи, могут быть новыми для науки.

Джон Копли, профессор океанологии и научной коммуникации в Университете Саутгемптона, не принимавший участия в работе, сказал:

"Это захватывающее и редкое открытие - не только самая глубоководная из известных в мире колония глубоководных животных, найденных в результате "останков китов", но и такое обилие современных скелетов и окаменелостей китов в этом конкретном месте".

По его словам, останки китов представляют собой островные местообитания для глубоководных животных, включая виды, родственные тем, которые процветают в гидротермальных источниках и питаются их останками. Но останки китов найти сложнее, чем подводные горячие источники, поскольку их невозможно обнаружить дистанционно.

"Обнаружение "китового некрополя", где на квадратный километр приходится почти 800 скелетов, - это неожиданность, а разнообразие видов китов - загадка", - сказал Копли.

Ученый отметил, что среди них есть как мелководные фильтрующие виды, такие как малые полосатики, так и множество костей и окаменелостей клюворылых китов, которые являются глубоководными хищниками.

"Как предполагают исследователи, такой некрополь, вероятно, образовался на миграционном пути фильтрующих видов, а также является хорошим местом для глубоководных хищников, которые ныряют за кальмарами, но, возможно, опасно приближает их к пределу их возможностей, когда они ныряют в эту трещину в океанском дне", - добавил он.

Новости о китах

Почти сорок лет странный сигнал дрейфует по северной части Тихого океана, заставляя ученых ломать головы. Он поступает на частоте 52 герца - на этой ноте не издает звуков ни один известный науке кит. Кита, который за ним стоит, прозвали "52-герцевым синим", и он быстро заслужил звание "самого одинокого кита", потому что никто никогда не слышал ничего подобного.

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