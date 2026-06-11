В Чебоксарах подвергся атаке завод, обеспечивающий точность российских ракет

Предприятие не выпускает продукцию двойного назначения для оборонных нужд, а производит компоненты, которые непосредственно используются для террористических актов и атак на украинские города.

Украинские удары по Чебоксарам нацелены не на случайные объекты, а на одно из ключевых предприятий российского военно-промышленного комплекса. Речь идет о заводе "ВНИИР-Прогресс", который производит навигационные системы и антенны CRPA "Комета", используемые в самых опасных образцах российского вооружения.

Об этом сообщил специалист по военным технологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, именно продукция этого предприятия обеспечивает точность российских ударов по Украине.

"Без этих систем точно не летают "Шахеды", не попадают в цель КАБы и реактивные дроны, могут терять точность "Искандеры" и плохо ориентируются "Орланы", – отметил он.

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По словам Бескрестнова, предприятие не выпускает продукцию двойного назначения для оборонных нужд, а производит компоненты, которые непосредственно используются для террора и атак по украинским городам. Вероятно, по заводу попали ракеты "Фламинго"

Что говорят эксперты

Между тем аналитики OSINT-проекта CyberBoroshno пришли к выводу, что во время последней атаки по "ВНИИР-Прогресс" могли быть использованы украинские крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".

По их данным, ракеты фиксировались российскими радарами и местными жителями только в начале маршрута и уже непосредственно перед подлетом к цели. Это может свидетельствовать о сложном маршруте полета в обход районов с плотным радиолокационным контролем.

С помощью системы OCHI AI аналитики воссоздали возможный маршрут полета. Они предполагают, что в общей сложности в атаке участвовало около пяти ракет.

По предварительным оценкам, две ракеты были сбиты на подлете к Чувашии, еще одну перехватили уже возле Чебоксар, а две ракеты, вероятно, достигли территории предприятия.

На обнародованных фотографиях видны значительные разрушения производственных зданий. Однако спутниковых снимков, которые позволили бы окончательно оценить масштабы повреждений, пока нет.

Почему этот завод так важен

"ВНИИР-Прогресс" производит ГНСС-приемники и антенны для навигационных систем ГЛОНАСС, GPS и Galileo.

Самой известной продукцией предприятия являются модули семейства "Комета". Они применяются в дронах-камикадзе Shahed, оперативно-тактических ракетах "Искандер-М", крылатых ракетах "Калибр", комплектах УМПК для управляемых авиабомб и ряде российских беспилотных систем.

Именно CRPA-антенны "Комета" помогают российскому оружию сохранять точность даже в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы. Предприятие расположено примерно в 1000 километрах от украинской границы.

Завод атакуют не впервые

Российская сторона уже пыталась усилить защиту объекта, установив специальные башни с сетками для перехвата дронов-камикадзе.

Впрочем, это далеко не первая атака на "ВНИИР-Прогресс". Аналогичный удар крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго" предприятие, вероятно, понесло в начале мая 2026 года. Ранее завод также неоднократно попадал под удары украинских средств поражения: 18 февраля 2026 года на территории предприятия возник пожар, после атаки 9 июня 2025 года производство временно приостановили, удары также фиксировались 5 июля и 26 ноября 2025 года.

Если информация о новых попаданиях подтвердится, это может существенно повлиять на производство критически важных навигационных компонентов для российских ударных средств.

Удар "Фламинго" по Чебоксарам

Напомним, накануне, 9 июня, в Чебоксарах Чувашской Республики РФ прилетел ракета по заводу "ВНИИР-Прогресс", который занимается производством систем релейной защиты, антенн "Комета", применяемых для борьбы с украинскими системами РЭБ, сообщил бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Военный эксперт Иван Ступак пояснил, что военный завод "ВНИИР-Прогресс" производит компоненты для российских ракет и дронов. Он отметил, что сами россияне уже подтвердили, что этот завод в Республике Чувашия (РФ) поразила именно ракета "Фламинго". По его словам, завод расположен на расстоянии тысячи километров от границы с Украиной.

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