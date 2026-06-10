Не стоит тешить себя иллюзиями: эксперт рассказал о последствиях ударов по Чонгарскому мосту

Аналитик напомнил, что на прошлой неделе появилась информация о попытке атаки на Керченский мост с помощью ракеты "Нептун".

Несмотря на то, что 9 июня по Чонгарскому мосту нанесли удар во второй раз за два дня, нельзя забывать, что рядом с ним в 2023-2024 годах россияне возвели понтонно-мостовую переправу, которую могут использовать для перемещения грузов военного назначения. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"На территорию Крыма с севера заходят как минимум три автомобильные дороги: одна - Чонгарская, вторая - через пункт пропуска Каланчак и третья - через пункт пропуска Чаплинка. Эти три дороги противник может использовать для обеспечения своих группировок, действующих как на юге Херсонской области, так и на юге Запорожской области. Поэтому тешить себя иллюзиями, что удары по Чонгарскому мосту полностью заблокируют вражескую логистику, будет преждевременно", - сказал он OBOZ.UA.

Аналитик напомнил, что на прошлой неделе появилась информация о том, что была попытка атаки на Керченский мост с помощью ракеты "Нептун". Однако она оказалась неудачной, и россияне эту ракету сбили.

Видео дня

"Думаю, что сейчас украинские Силы обороны готовят следующие атаки, используя дронно-ракетную компоненту, чтобы поразить инфраструктурный объект под названием Керченский мост, поскольку она в настоящее время является одним из основных источников относительно безопасного перемещения грузов военного назначения через Керченский пролив с территории Российской Федерации на территорию временно оккупированного Крыма", - отметил он.

По его мнению, россияне продолжают прилагать очень много усилий для того, чтобы сохранить этот инфраструктурный объект.

"Она для них крайне важна, ведь железнодорожное паромное сообщение противник использовать не может - в результате украинских атак с помощью дронов и ракет оно понесло серьезные повреждения и требует длительного ремонта. Автомобильные паромы весьма ограничены в плане возможностей перевозки грузовой техники, поскольку слишком много желающих перемещаться с их помощью, поскольку начался туристический сезон, и какие-то чудесные россияне все еще мечтают напоследок отдохнуть на территории временно оккупированного Крыма", - пояснил Селезнев.

По его словам, других вариантов немного:

"Да, есть дорога, причем не только дорога Р-280, так называемая "Новороссия", которая идет от Таганрога до Мелитополя. Есть и второстепенные дороги, которые противник также использует, но по ним активно работают украинские Силы обороны, которые в рамках концепции миддл-страйков наносят удары, прежде всего, по вражеской военной технике, а также той, которая перевозит нефтепродукты".

По его мнению, говорить о том, что мы имеем тотальный контроль над этой дорогой, преждевременно.

"Периодически наносятся удары, по разным оценкам, было уничтожено 200 или 300 единиц автомобильной техники противника, которые зафиксированы на обочинах этой дороги, но кардинально, критически на ситуацию с логистикой по этой дороге это не влияет. Нужно гораздо больше дроновых систем, чтобы иметь тотальный контроль над дорогой. Да, это неприятный эпизод для россиян, но критически на наступление российских войск, действующих на юге Запорожской и Херсонской областей, эти процессы не влияют", - добавил эксперт.

Сможет ли украинская баллистика уничтожить Крымский мост

Ранее военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан говорил, что у Российской Федерации в районе оккупированной Керчи нет средств для перехвата баллистики.

По его словам, в последнее время усилилось давление на Керченский мост со стороны украинских средств поражения, российская ПВО в районе Керченского моста может сбивать практически все дроны и крылатые ракеты.

Он считает, что ситуация может измениться, если у Украины появятся баллистические ракеты или даже ракеты для зенитно-ракетного комплекса, которые можно запускать по баллистической траектории.

Вас также могут заинтересовать новости: