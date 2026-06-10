Украина ускорила строительство оборонительных линий и 'зубов дракона', – WSJ

Украина создает многоуровневую систему обороны на наиболее уязвимых направлениях. Инженерные подразделения создают вторую линию укреплений, в то время как первую обустраивают непосредственно подразделения на передовой.

Украина реализует самую масштабную программу строительства оборонительных рубежей с начала полномасштабной войны. Сотни километров противотанковых рвов, "зубов дракона", колючей проволоки и подземных укрытий должны сдержать новое летнее наступление российских войск. Однако темпы продвижения оккупантов и постоянная эволюция тактики ставят под сомнение, успеет ли Киев завершить укрепления до новых прорывов.

По данным издания The Wall Street Journal, Украина строит многоуровневую систему обороны на наиболее угрожаемых направлениях. Инженерные подразделения создают вторую линию укреплений, тогда как первую обустраивают непосредственно подразделения на передовой. Третий пояс обороны формируют региональные администрации вокруг крупных городов и стратегических объектов.

Полковник инженерных войск Олег Резуненко, отвечающий почти за 320 километров оборонительных сооружений, подчеркивает, что главная задача сегодня – копать быстрее и глубже.

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"Армия, которая копает глубже, – это армия, которая выживает", – отметил он.

Новые укрепления существенно отличаются от тех, что строились в начале большой войны. Если раньше основной акцент делался на длинных траншеях для защиты от артиллерии, то теперь главной угрозой стали FPV-дроны.

Поэтому окопы углубляют под землю, создают небольшие укрытия для групп военных, обустраивают командные пункты операторов БПЛА и используют специальные сетки и металлические конструкции для защиты от атак с воздуха.

В то же время ВСУ не отказываются и от традиционных элементов обороны. Противотанковые рвы, бетонные пирамиды и проволочные заграждения остаются важными из-за использования россиянами смешанной тактики ведения боя.

Несмотря на масштабность проекта, его реализация сопровождается трудностями. Строительные работы постоянно находятся под ударами российских дронов, из-за чего инженерные подразделения уже потеряли часть техники, а десятки военных получили ранения.

Кроме того, строительство укреплений ранее уже сопровождалось скандалами. После прорыва российских войск на Харьковском направлении в 2024 году украинских военных критиковали за недостаточную подготовку обороны, а бывшего заместителя мэра Харькова арестовали по делу о возможном хищении средств, выделенных на фортификационные сооружения.

Еще одним вызовом является быстрое изменение характера войны. Аналитики отмечают, что часть нынешних укреплений может устареть еще до того, как к ним подойдут российские войска.

Несмотря на это Украина продолжает строительство. По официальным данным, только в 2024 году на фортификационные работы было направлено более 46 млрд гривен. В этом году расходы, по словам чиновников, будут еще больше, хотя точные суммы не разглашаются.

Наибольшие надежды Киев возлагает на то, что многоуровневая система обороны поможет избежать новых прорывов и выиграть время для истощения наступательного потенциала России. Однако сами военные признают: строить укрепления приходится буквально во время боя.

Ситуация на фронте – последние новости

Напомним, россияне продолжают наращивать давление на Константиновском направлении, постепенно расширяя зону контроля вокруг города и создавая условия для дальнейшего проникновения в его пределы. Оккупанты активно продвигаются к югу от Ильиновки. Военные аналитики отмечают, что захват этого участка может существенно расширить возможности противника для переброски пехоты и проведения инфильтрационных действий в направлении Константиновки.

Ранее сообщалось, что на юго-западном направлении границы, вблизи непризнанного Приднестровья, Силы обороны Украины наращивают оборонительные возможности из-за потенциальных рисков и присутствия там российского военного контингента.

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