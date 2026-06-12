Как избавиться от плесени на силиконовом герметике: мастер поделился проверенным лайфхаком

Натуральные чистящие средства часто требуют немного больше времени, чтобы начать действовать.

Силиконовый герметик представляет собой резиновую полоску вокруг душевой кабины, которая предотвращает попадание воды на пол, однако такой материал подвержен появлению плесени. Как пишет Mirror, плесень активно размножается во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, а ее споры могут глубоко въедаться в силикон, ведь это пористое вещество, которое требует очистки.

"Отбеливатель хорошо помогает устранить плесень, но он не подходит для уплотнителей душевых кабин, поскольку действует только на поверхность и не может проникнуть к спорам, застрявшим глубоко в силиконе", - отмечается в материале.

В то же время мастер на все руки и основатель компании The Plumbero Терри Александер рассказал, что существует более простой способ уничтожить споры плесени, а именно использование белого уксуса.

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"Белый уксус является естественным и эффективным средством для удаления плесени благодаря своим кислым свойствам", - объяснил Терри.

Как естественным образом удалить плесень с силиконового герметика для душевой кабины?

Нанесите большое количество белого уксуса на пораженные, покрытые плесенью коричневые участки силиконового герметика. После чего оставьте белый уксус как минимум на один час, чтобы у него было достаточно времени для уничтожения всех спор.

"Имейте в виду, что натуральные чистящие средства часто требуют немного больше времени, чтобы начать действовать, чем химические альтернативы, поэтому для лучшего результата, по возможности, оставьте его на ночь", - посоветовали в материале.

Стоит добавить, что белый уксус имеет очень резкий запах, который в ванной комнате может быстро стать невыносимым, поэтому во время его использования обязательно откройте окно.

"Когда время пройдет, просто возьмите щетку с жесткой щетиной или старую зубную щетку, чтобы соскоблить размягченную плесень - она должна легко отйти. Тщательно промойте силиконовый уплотнитель теплой водой и полностью высушите его чистой тряпкой, чтобы предотвратить появление плесени", - добавили в публикации.

Другие советы экспертов

Ранее специалисты ответили, стоит ли хранить помидоры в холодильнике. Как оказалось, хранение целых помидоров при температуре ниже 10 °C повреждает клеточные мембраны и останавливает процесс созревания.

Также эксперты рассказали, что всегда стоит стирать в горячей воде. Например, полотенца впитывают влагу, кожные жиры и бактерии больше, чем почти все остальное в доме, поэтому их стоит стирать именно в такой воде.

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