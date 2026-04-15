Остров в Эгейском море предлагает бесплатное жилье и завтраки, но с одним условием

Туристам предлагается размещение и завтрак, но есть также ежедневная обязанность.

Греческий остров Сирос малоизвестен среди туристов, но его все чаще упоминают как место, где можно бесплатно остановиться. Однако бесплатное проживание имеет свою цену.

Как пишет Podroze.gazeta, Сирос привлекает людей спокойствием и аутентичной атмосферой, которую трудно найти на популярных курортах. И бесплатная квартира на месяц на острове звучит заманчиво, но за этим интересным предложением все же скрывается плата - ежедневный уход за животными.

То есть бесплатное жилье получают волонтеры, примкнувшие к команде "Кошки Сироса", которая уже много лет спасает бездомных животных.

Волонтеры становятся частью команды минимум на месяц. В обмен на примерно 5 часов работы в день, пять дней в неделю, они получают бесплатное жилье и завтрак.

Звучит хорошо, но ясно, что каждый день имеет свой график, что нелегко вписать в отпуск, поскольку объем обязанностей обширен. Утреннее кормление – это только начало. Затем идет уборка кошачьей зоны, стирка одеял и подготовка мест для новых животных. Часть дня уходит на уход за котятами, которых нужно приучить к людям и подготовить к усыновлению. Бывают моменты, когда нужно лечить кошку или быть рядом, когда она умирает.

На территории вы живете с двумя или тремя волонтерами из разных уголков мира. У каждого своя комната, но кухня и зал общие.

К тому же, организация ищет ответственных людей, готовых работать без постоянного надзора. Набор проводится заранее, и количество мест ограничено, поэтому спонтанная поездка вряд ли сработает.

Кроме того, есть логистические моменты - расходы на проезд до острова оплачивает волонтер, как и питание помимо завтрака.

Однако, как отметило издание, уход за котами может занять значительную часть дня, но это не значит, что вы не мсожете познакомиться с островом.

"Даже при плотном графике легко можно пойти на море или съездить в другой город. Большинство маршрутов занимают всего несколько, максимум десятки минут", - написало издание.

Жемчужина острова – столица, Эрмуполи. Вместо белоснежных пейзажей, там встречаются пастельные таунхаусы и неоклассическая архитектура, напоминающие юг Италии, а не типичные греческие курорты. Узкие улочки ведут к кафе, где никто нервно не смотрит на часы, а разговоры непринужденно ведутся за кофе и закусками.

"Это место хорошо иллюстрирует, как выглядит повседневная жизнь на Сиросе. После нескольких часов, проведенных за делами, можно легко сменить обстановку. Достаточно короткой поездки, чтобы оказаться на пляже, посетить ресторанчик или просто посидеть с видом на воду", - подытожило издание.

